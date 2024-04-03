Роналду зробив хет-трик у другому поспіль матчі
Португальський футболіст Кріштіану Роналду забив три голи за "Аль-Наср" у другій поспіль грі чемпіонату Саудівської Аравії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У вівторок, 2 квітня, в зустрічі з "Абхою" Роналду відзначився на 11-й, 21-й та 42-й хвилинах. Два голи португалець збив зі штрафного. Крім того, він двічі асистував партнерам по "Аль-Насру". Після першого тайму форварда замінили.
У підсумку команда Роналду перемогла з рахунком 8:0.
Загалом 39-річний Кріштіану Роналду в нинішньому сезоні зіграв за "Аль-Наср" 35 матчів у різних турнірах, забив 36 голів та віддав 13 результативних передач.
У чемпіонаті Саудівської Аравії "Аль-Наср" має 62 очка та займає друге місце. Від лідера - "Аль-Хіляля" - він відстає на 16 пунктів.
- У січні Кріштіану Роналду заявив, що чемпіонат Саудівської Аравії є конкурентоздатнішим за французьку Лігу 1.
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