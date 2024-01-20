"Саудівська ліга є кращою": Роналду принизив один з європейських топчемпіонатів

Про це написав інсайдер Фабріціо Романо у мережі X.

Відповідну заяву Роналду, який грає за "Аль-Наср" із Саудівської Аравії, зробив під час церемонії Globe Soccer Awards в ОАЕ, на якій він отримав нагороду найкращому бомбардиру 2023 року.

"Саудівська ліга не гірша за Лігу 1. Саудівська професійна ліга є конкурентоспроможнішою, ніж Ліга 1, я можу це сказати після року в Саудівській Аравії. Ми вже зараз кращі за чемпіонат Франції. Вони можуть говорити, що хочуть, я знаю, що кажу. Це моя думка", - сказав Роналду.

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38-річний португалець виступає за "Аль-Наср" з січня 2023 року. За цей час він зіграв за саудівський клуб 44 матчі, забив 38 голів та віддав 13 результативних передач.

Ліга 1 вважається одним з п'яти найсильніших європейських клубних турнірів разом з чемпіонатами Англії, Іспанії, Італії та Німеччини. До літа 2023 року у Франції за ПСЖ виступав найпринциповіший суперник Кріштіану Роналду - Ліонель Мессі. Аргентинець за підсумками 2023 року отримав "Золотий м'яч" та був визнаний найкращим гравцем світу за версією ФІФА.