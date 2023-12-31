Кінець епохи Мессі та Роналду, ганьба МОК і Ф'юрі та революція у футболі. Спортивні підсумки 2023 року

Кінець епохи Мессі та Роналду

У 2008 році португальський футболіст англійського "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду вперше в кар'єрі став володарем "Золотого м'яча" та написав перший розділ головного протистояння сучасного футболу. У грудні 2023 року аргентинський форвард "Інтер Маямі" зі США Ліонель Мессі виграв "Золотий м'яч" увосьме та поставив крапку в дуелі двох найвидатніших гравців епохи. Роналду зупинився на позначці у 5 таких трофеїв.

Аргентинець під час нагородження зізнався: він усвідомлює, що виграв "Золотий м'яч" востаннє. Навіть восьма перемога Мессі викликала багато запитань. France Footbal віддав йому її за титул чемпіона світу, до якого нападник привів Аргентину в грудні 2022-го.

Фото: Getty Images

Показово інше — з 2008 року в суперечку Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду за "Золотий м'яч" вдалося втрутитися лише двом гравцям — хорвату Луці Модрічу в 2018 році та французу Каріму Бензема у 2022-му.

Символічно й те, що Мессі та Роналду неодмінно грали у ЛЧ починаючи із сезону 2003/04, коли дебютували там в складі іспанської "Барселони" та англійського "Манчестер Юнайтед", відповідно. Тому й розіграш Ліги чемпіонів 2023/24 став символом завершення цілої ери в європейському футболі. Вперше за два десятиріччя у ньому не грають португалець з аргентинцем. Роналду перейшов з "Манчестер Юнайтед" у "Аль-Наср" із Саудівської Аравії, за який почав виступи у січні 2023 року. Мессі залишив французький ПСЖ минулого літа.

Повернення росіян та білорусів у світовий спорт

Томас Бах, Фото: Getty Images

У 2022 році російських та білоруських спортсменів відсторонили від міжнародних змагань через повномасштабну агресію проти України. Проте вже на початку 2023-го президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах розпочав кампанію з їхнього повернення у світовий спорт. Він заявив, що виступає за виступи росіян та білорусів на Іграх-2024 у Парижі в нейтральному статусі. Аргументи про те, що вони є частиною кремлівської пропагандистської машини, а з початку великої війни РФ вбила понад 400 українських спортсменів почуті не були.

Із весни 2023 року федерації різних видів спорту почали пускати росіян та білорусів на змагання. А 8 грудня МОК допустив їх у нейтральному статусі й до Олімпіади-2024 в особистих стартах.

Все на що спромігся МОК, це заборонити країнам-агресоркам виступати у командних видах та прописав формальний пункт, що атлети, які активно підтримують війну, нібито не будуть допущені до Ігор-2024.

В.о. міністра молоді та спорту Матвій Бідний одразу після цього припустив, що Україна на вчинок МОК може відповісти бойкотом, а рішення про участь України в Олімпіаді-2024 "буде ухвалено після консультацій з українською спортивною спільнотою та вищим політичним керівництвом країни".

Проте вже наприкінці року стало очевидно, що наші атлети до Парижу поїдуть. Бідний заявив, що бойкот Ігор-2024 матиме негативні наслідки у майбутньому і на наступних Олімпіадах в нейтральному статусі можуть бути вимушені виступати самі українці.

Революційне рішення суду ЄС у футболі

Фото: Getty Images

21 грудня Європейський суд ухвалив рішення, яке може назавжди змінити світовий футбол. Він визнав, що Союз європейських футбольних асоціацій та Міжнародна федерація футбольних асоціацій у 2021 році незаконно заборонила клубам виступати у Суперлізі

У суді наголосили, що, монополізувавши усі футбольні змагання, ФІФА та УЄФА порушили законодавство ЄС про конкуренцію та свободу надання послуг. Також організації звинуватили у зловживанні переважним становищем стосовно конкурентів.

Це відкрило шлях до перезавантаження Суперліги. Формально в організації наразі перебувають лише двоє із засновників — іспанські "Реал" та "Барселона". Водночас більшість європейських топклубів висловилися проти Суперліги — серед них німецька "Баварія", французький ПСЖ та англійський "Манчестер Юнайтед".

Але перемога в суді у майбутньому здатна спричинити ефект, який колись мала інша гучна справа у Європейському суді. У 1995 році за позовом бельгійського футболіста Жана-Марка Босмана були визнані протизаконними обмеження у лігах країн Євросоюзу на кількість легіонерів. Після цього клубний футбол став таким, яким ми його знаємо у нинішньому вигляді — комерціалізованим, з кастою топклубів та рештою команд, які розділяє фінансова прірва.

Перемога "Манчестер Сіті" у Лізі чемпіонів

Фото: Getty Images

Хосеп Гвардіола очолив "Манчестер Сіті" у 2016 році. Власники англійського клубу з ОАЕ не приховували, що беруть іспанця заради досягнення головної мети — перемоги у Лізі чемпіонів. За цей час "Сіті" виграв п'ять чемпіонських титулів у Англії та отримав у прем'єр-лізі статус непереможного клубу. Проте арабським власникам цього було замало, оскільки головний європейський турнір манчестерцям ніяк не підкорювався.

Найближче до омріяного трофея команда Гвардіоли підібралася у 2021 році, коли у фіналі ЛЧ поступилася іншому англійському клубу - "Челсі"- 0:1.

Мети "Манчестер Сіті" досягнув лише у 2023 році. Переповнений зірками на чолі з норвезьким форвардом Ерлінгом Холандом англійський клуб зробив це не надто переконливо. У фіналі він з великим труднощами здолав складений переважно з ветеранів та охоплений фінансовими труднощами італійський "Інтер" з рахунком 1:0.

Задля цієї перемоги інвесторам з ОАЕ довелося витратити на трансфери за часів Хосепа Гвардіоли понад 1 млрд євро.

Бій Ф'юрі - Нганну

Фото: Getty Images

У 2023 році мав відбутися поєдинок, якого у боксі чекали чверть століття. У 1999 році британець Леннокс Льюїс став останнім суперважковаговиком, який здобув титул абсолютного чемпіона світ.

Нового "короля" найпрестижнішого дивізіону мали визначити Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі. Українець володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Британець є чемпіоном за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Проте Ф'юрі висував Усику все нові й нові вимоги та врешті домігся зриву бою. Виявилося — заради зустрічі з бійцем змішаних єдиноборств, ексчемпіоном UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) в надважкій вазі Френсісом Нганну. За нього він отримав найбільший гарантований гонорар у кар'єрі - 50 млн фунтів ($63,7 млн).

На кону в поєдинку не стояв жоден титул і він здавався для Ф'юрі легкою прогулянкою — француз камерунського походження проводив свій перший боксерський бій. Проте все ледве не завершилося для британця катастрофою. У третьому раунді він побував у нокдауні та виграв лише за очками роздільним рішенням суддів — один з них віддав перевагу Нганну.

Після такої ганьби Тайсон Ф'юрі вже не зволікав із підписом під контрактом з Олександром Усиком. У листопаді вони оголосили, що зустрінуться 17 лютого 2024 року в Саудівській Аравії. Іншого шансу стати абсолютним чемпіоном світу в британця може не бути.

Нові рекорди Дюплантіса

Фото: Getty Images

Шведський стрибун у висоту Арман Дюплантіс у 24 роки перетворився на головну зірку сучасної легкої атлетики. Ще у 2020 році він стрибнув на 6 м 15 см та побив "вічний" світовий рекорд українця Сергія Бубки, який тримався 26 років.

Після нинішнього сезону на рахунку шведа вже вісім світових рекордів просто неба. Нове досягнення - 6,23 м він встановив у вересні 2023 року в американському Юджині у фіналі "Діамантової ліги".

Цим успіхи Армана Дюплантіса в сезоні не обмежилися. У лютому на змаганнях у французькому Клермон-Феррані олімпійський чемпіон-2020 встановив новий світовий рекорд у "приміщенні" - 6,22 м. А у серпні виграв друге у кар'єрі золото чемпіона світу.

Третє чемпіонство Макса Ферстаппена у "Формулі-1"

Фото: Getty Images

У 2023 році пілот Формули-1 Макс Ферстаппен остаточно забрав собі звання головної постаті в автоперегонах "королівського класу". Нідерландець втретє поспіль став чемпіоном світу. Щоб зрозуміти скільки це важить, достатньо сказати, що гонщик Red Bull зрівнявся за кількістю титулів з легендарними бразильцями Айртоном Сенною та Нельсоном Піке і австрійцем Нікі Лаудою.

Цього сезону домінування Ферстаппена було тотальним. У загальному заліку він набрав рекордні 575 очок та випередив свого мексиканського партнера по стайні Серхіо Переса на 290 балів.

Крім цього, мексиканець оновив власний рекорд за кількість виграних за сезон перегонів — він переміг на 19-ти Гран-прі. Навіть у легендарного німця Міхаеля Шумахера менше - 13. А Ферстаппену лише 26 років і вся кар'єра попереду. У семиразового чемпіона світу Шумахера у такому віці були лише два титули.