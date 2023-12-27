З початку повномасштабного вторгнення РФ загинуло понад 400 українських спортсменів
Президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт стверджує, що з початку повномасштабної війни загинуло вже понад 400 українських спортсменів
Про це він заявив в ефірі телемарафону, коментуючи відмову росіян виступати на Олімпіаді під нейтральним прапором.
"Зараз ми багато чуємо з тієї сторони (від Росії, - ред.), що вони не хочуть брати участь (в Олімпіаді, - ред.) без свого прапора, що вони не братимуть участі, що це не чесно щодо них. А чесно стосовно нас, коли йде повномасштабна війна? А чесно, коли вже понад 400 наших спортсменів загинуло, близько 500 спортивних об'єктів частково чи повністю ми втратили? Ми втрачаємо людей… Це чесно проти нас?" - висловився Гутцайт.
Водночас Гутцайт переконаний, що українські спортсмени повинні брати участь в Олімпіаді.
"Олімпійські ігри – це найпотужніший, найсерйозніший і найважливіший форум спортсменів у світі. Звісно, я вважаю, що необхідно, щоб там був наш прапор, і він там буде", - сказав він.
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