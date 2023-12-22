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Олімпійські ігри-2024: росіяни та білоруси не братимуть участі в змаганнях з кінного спорту

22 грудня, 2023 п'ятниця
21:26
Спорт олімпіада 2024

До участі в змаганнях із кінного спорту на Олімпійських іграх-2024, які проходитимуть з 26 липня до 11 серпня у Парижі, росіян та білорусів не допустять

Про це заявила Міжнародна федерація кінного спорту (FEI).

"Згідно з Олімпійською кваліфікаційною системою кінного спорту, індивідуальна кваліфікація забезпечується Олімпійським рейтингом FEI з конкуру, виїздки та триборства, що охоплює період з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року. Оскільки російські та білоруські спортсмени не брали участь у змаганнях FEI з 2 березня 2022 року, представники цих країн не братимуть участі в Олімпійських іграх у Парижі 2024 року. Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) прийняв рішення, подібне до рішення МОК у вересні, однак, подібно до Олімпійських ігор, кваліфікація відбулась у 2023 році, а російські та білоруські спортсмени не брали участі в змаганнях FEI з 2 березня 2022 року, вони не змогли заробити рейтингові очки, отже їм не можна виділити окремі слоти для кваліфікації", - ідеться в повідомленні.

Також зазначається, що жодні організовані в Росії та Білорусі заходи Міжнародної федерації кінного спорту не можуть бути внесені до календаря FEI на 2024 рік. 

Що відомо про участь росіян та білорусів в Олімпіаді

27 січня очільник МОК Томас Бах заявив, що виступає за участь росіян та білорусів у Олімпіаді-2024 навіть попри погрози України бойкотувати Ігри. За словами президента Міжнародного олімпійського комітету, заява про бойкот Олімпіаду-2024, про від президента Національного олімпійського комітету України Вадима Гутцайта, "не відповідає місії МОК".   

29 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що написав листа лідеру Франції Емманюелю Макрону через можливий допуск росіян на Олімпіаду-2024 у Парижі.

У МОК відповіли на критику з боку української влади та спортивної спільноти, назвавши її наклепами. 

Томас Бах заявив, що відсторонення росіян та білорусів від міжнародних змагань є порушенням прав людини. 

30 березня Кабінет Міністрів ухвалив рішення, що українські спортсмени бойкотуватимуть турніри, на яких будуть представлені спортсмени з Росії чи Білорусі. 

22 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, у якій закликала МОК не допускати спортсменів з Білорусі та РФ до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх в Парижі у 2024 році навіть під нейтральним прапором. 

26 липня національні олімпійські комітети РФ та Білорусі не отримали від МОК запрошення до участі в літніх Олімпійських іграх-2024 в Парижі. 

27 липня Міністерство молоді та спорту України видало наказ, який дозволив українським спортсменам брати участь у змаганнях, де виступають росіяни та білоруси у нейтральному статусі, а не під своїми прапорами. Таким чином, Україна відмовилася від бойкоту турнірів, де атлети з Росії та Білорусі виступають у нейтральному статусі.

14 серпня тодішній міністр спорту Вадим Гутцайт заявив, що Україна виступить на Олімпіаді-2024 навіть за умови участі в Іграх росіян та білорусів у нейтральному статусі.

8 грудня Міжнародний олімпійський комітет дозволив атлетам з Росії та Білорусі виступити на Іграх-2024 у нейтральному статусі.

У Мінмолодьспорту заявили, що Україна через таке рішення МОК розглядає можливість бойкоту Олімпіади в Парижі. 

Президент МОК Томас Бах зробив заяву, що росіян та білорусів допустили до Олімпіади-2024, адже спортсмени не мають бути покарані за дії своїх урядів.

МОК
Олімпіада-2024
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