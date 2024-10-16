Російського тренера збірної Казахстану оштрафували за зневагу до казахської мови

Про це заявив президент Федерації футболу Адлет Барменкулов, повідомляє BaigeNews.kz..

"Є помилки, ми тільки вчора про це говорили з журналістами. Гумор Черчесова, звичайно, виходить за рамки. Я особисто переговорив із ним, пояснив актуальність і пріоритет державної мови. Ми провели з ним бесіду, роботу. Йому виставили штраф", – сказав Барменкулов.

На пресконференції, яка була присвячена поразці збірної Казахстану від Словенії (0:1) у Лізі націй, росіянин Станіслав Черчесов висміяв журналіста, який поставив йому питання казахською мовою.