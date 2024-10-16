Російського тренера збірної Казахстану оштрафували за зневагу до казахської мови
Росіянин Станіслав Черчесов, який очолює збірну Казахстану з футболу, знову вляпався у скандал через зневагу до місцевої мови
Про це заявив президент Федерації футболу Адлет Барменкулов, повідомляє BaigeNews.kz..
"Є помилки, ми тільки вчора про це говорили з журналістами. Гумор Черчесова, звичайно, виходить за рамки. Я особисто переговорив із ним, пояснив актуальність і пріоритет державної мови. Ми провели з ним бесіду, роботу. Йому виставили штраф", – сказав Барменкулов.
На пресконференції, яка була присвячена поразці збірної Казахстану від Словенії (0:1) у Лізі націй, росіянин Станіслав Черчесов висміяв журналіста, який поставив йому питання казахською мовою.
- Це вже не перший скандал російського тренера у Казахстані. У червні Станіслав Черчесов вступив у суперечку з журналістом через те, що той поставив питання казахською.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.04 Купівля 41.04Продаж 41.5
- EUR Купівля 44.76Продаж 45.45
- Актуальне
- Важливе