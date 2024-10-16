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Головна Футбол Російського тренера збірної Казахстану оштрафували за зневагу до казахської мови

Російського тренера збірної Казахстану оштрафували за зневагу до казахської мови

Влад Дідусь
16 жовтня, 2024 середа
22:14
Футбол Станіслав Черчесов

Росіянин Станіслав Черчесов, який очолює збірну Казахстану з футболу, знову вляпався у скандал через зневагу до місцевої мови

Зміст

Про це заявив президент Федерації футболу Адлет Барменкулов, повідомляє BaigeNews.kz..

"Є помилки, ми тільки вчора про це говорили з журналістами. Гумор Черчесова, звичайно, виходить за рамки. Я особисто переговорив із ним, пояснив актуальність і пріоритет державної мови. Ми провели з ним бесіду, роботу. Йому виставили штраф", – сказав Барменкулов. 

На пресконференції, яка була присвячена поразці збірної Казахстану від Словенії (0:1) у Лізі націй, росіянин Станіслав Черчесов висміяв журналіста, який поставив йому питання казахською мовою. 

  • Це вже не перший скандал російського тренера у Казахстані. У червні Станіслав Черчесов вступив у суперечку з журналістом через те, що той поставив питання казахською.
Теги:
Світ
Спорт
Росія
Казахстан
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