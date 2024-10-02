"Шахтар" - "Аталанта": букмекери спрогнозували переможця матчу Ліги чемпіонів

Букмекери вважають, що "Аталанта" є фаворитом сьогоднішньої зустрічі. Ймовірність виграшу італійців оцінюють в 1,71. Нічию у 3,95. У перемогу "Шахтаря" не вірять - 5,20.

У нинішньому сезоні Ліга чемпіонів проходить за новим форматом. В основному раунді, який триватиме з вересня по січень виступають 36 клубів. Кожна з команд зіграє по 8 матчів з різними за рейтингом суперниками.

8 найкращих команд безпосередньо вийдуть до 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те зіграють за потрапляння туди в стикових матчах. Для всіх інших - єврокубковий сезон завершиться.

Ліга чемпіонів

Основний раунд

2-й тур

1 жовтня

"Шахтар" (Україна) - "Аталанта" (Італія)

Гельзенкірхен (Німеччина), "Фельтінс Арена"

Початок о 19:45

Трансляція - Megogo

Еспресо проведе текстову трансляцію матчу

Як у Лізі чемпіонів виступає "Шахтар"

Для "Шахтаря" дебютний матч оновленої ЛЧ проти італійської "Болоньї" закінчився внічию 0:0. У 2-му турі чемпіони України.

У цьогорічній Лізі чемпіонів "Шахтар" також зіграє проти німецьких "Баварії" та "Борусії" (Дортмунд), англійського "Арсеналу", швейцарського "Янг Бойз", нідерландського ПСВ і французького "Бреста".