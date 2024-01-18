"Шахтар" купив за 15 млн євро бразильського футболіста

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у мережі X.

За його інформацією, "Шахтар" заплатив за 21-річного футболіста 15 млн євро. Кевін уклав з українським клубом контракт на 5 років.

У минулому сезоні Кевін зіграв за першу команду "Палмейраса" 9 матчів. Загалом на його рахунку 11 ігор та 1 гол за клуб із Сан-Паулу.

"Шахтар" пішов на зимову перерву в чемпіонаті України на четвертому місці. Донеччани мають 31 очко та дві гри в запасі. Очолюють турнірну таблицю "Кривбас" та "Дніпро-1", які набрали по 34 пункти. Третім з 32 балами йде "Полісся".