"Шахтар" купив за 15 млн євро бразильського футболіста
"Шахтар" купив за 15 млн євро у "Палмейраса" бразильського вінгера Кевіна
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у мережі X.
За його інформацією, "Шахтар" заплатив за 21-річного футболіста 15 млн євро. Кевін уклав з українським клубом контракт на 5 років.
У минулому сезоні Кевін зіграв за першу команду "Палмейраса" 9 матчів. Загалом на його рахунку 11 ігор та 1 гол за клуб із Сан-Паулу.
"Шахтар" пішов на зимову перерву в чемпіонаті України на четвертому місці. Донеччани мають 31 очко та дві гри в запасі. Очолюють турнірну таблицю "Кривбас" та "Дніпро-1", які набрали по 34 пункти. Третім з 32 балами йде "Полісся".
- 12 січня стало відомо, що колишній голкіпер англійського "Манчестер Юнайтед" Раймонд ван дер Гоув увійде в тренерський штаб "Шахтаря".
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