Колишній футболіст "Манчестер Юнайтед" стане тренером "Шахтаря", - ЗМІ

Про це повідомляє Gelderlander.

За інформацією джерела, Раймонд ван дер Гоув увійде до тренерського штабу Марино Пушича в донецькому "Шахтарі". Деталі контрактної угоди не повідомляються.

Зараз ван дер Гоув працює у нідерландському "Віттесі, де він є тренером воротарів. У клубі його замінить Марк де Вітт з молодіжної команди.

Хто такий Раймонд ван дер Гоув

Ван дер Гоув протягом ігрової карʼєри виступав за англійський "Манчестер Юнайтед". За цей топ-клуб він провів 60 матчів та виграв Лігу чемпіонів.

Після завершення карʼєри нідерландець працював тренером воротарів в англійському "Сандерленді", а також нідерландських ПСВ і "Вітессі".