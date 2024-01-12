Колишній футболіст "Манчестер Юнайтед" стане тренером "Шахтаря", - ЗМІ
Тренер воротарів нідерландського "Вітесса" Раймонд ван дер Гоув покине свою посаду в клубі та увійде в тренерський штаб "Шахтаря"
Про це повідомляє Gelderlander.
За інформацією джерела, Раймонд ван дер Гоув увійде до тренерського штабу Марино Пушича в донецькому "Шахтарі". Деталі контрактної угоди не повідомляються.
Зараз ван дер Гоув працює у нідерландському "Віттесі, де він є тренером воротарів. У клубі його замінить Марк де Вітт з молодіжної команди.
Хто такий Раймонд ван дер Гоув
Ван дер Гоув протягом ігрової карʼєри виступав за англійський "Манчестер Юнайтед". За цей топ-клуб він провів 60 матчів та виграв Лігу чемпіонів.
Після завершення карʼєри нідерландець працював тренером воротарів в англійському "Сандерленді", а також нідерландських ПСВ і "Вітессі".
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