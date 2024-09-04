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Головна Футбол "Шахтар" оголосив заявку на Лігу чемпіонів

"Шахтар" оголосив заявку на Лігу чемпіонів

Влад Дідусь
4 вересня, 2024 середа
19:34
Футбол Шахтар, Ліга чемпіонів

У середу, 4 вересня, тренерський штаб донецького "Шахтаря" визначився зі заявкою на Лігу чемпіонів

Зміст

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

Цього сезону Ліга чемпіонів пройде за новим форматом. На "Шахтар" чекає 8 матчів. У суперниках: "Баварія", "Боруссія Дортмунд", "Аталанта", "Арсенал", "Янг Бойз, ПСВ, "Болонья" і "Брест".

Перший матч "гірники" проведуть вже 18 вересня. Суперник - італійська "Болонья".

До заявки "Шахтаря" увійшли 29 футболістів.

Заявка "Шахтаря" на Лігу чемпіонів

Воротарі: 12. Тимур Пузанков*, 31. Дмитро Різник, 48. Денис Твардовський*, 72. Кіріл Фесюн

Захисники: 4. Бартол Франьїч, 5. Валерій Бондар, 13. Педро Енріке, 16. Іраклі Азаров, 17. Вінісіус Тобіас, 18. Алаа Грам, 22. Микола Матвієнко, 26. Юхим Конопля, 74. Мар’ян Фарина*

Півзахисники: 6. Тарас Степаненко, 8. Дмитро Криськів, 9. Мар’ян Швед, 10. Георгій Судаков, 11. Олександр Зубков, 20. Антон Глущенко*, 21. Артем Бондаренко, 24. Віктор Цуканов*, 29. Єгор Назарина, 30. Марлон Гомес, 37. Кевін, 38. Педрінью, 39. Невертон

Нападники: 2. Лассіна Траоре, 7. Егіналду, 14. Данило Сікан

*Гравці, заявлені за списком Б.

Оновлений формат Ліги чемпіонів

В основному раунді Ліги чемпіонів, який триватиме з вересня по січень, беруть участь 36 команд. Кожна з команд зіграє по 8 матчів.

Вісім найкращих команд вийдуть в 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те зіграють у стикових матчах. Для всіх інших - єврокубковий сезон завершиться.

Теги:
Спорт
Шахтар
Ліга чемпіонів
єврокубки
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