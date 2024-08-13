"Шахтар" запропонував 16 млн євро за 19-річного бразильця з "Корінтіанса"
Донецький "Шахтар" може посилити свій склад 19-річним вінгером бразильського "Корінтіанса" Веслі
Про це повідомляє UOL Esporte.
За інформацією джерела, "Шахтар" зробив офіційну пропозицію "Корінтіансу" щодо трансферу Веслі за 16 млн євро. Українці поки не отримали відповіді від бразильців.
Представник "Шахтаря" 11 серпня відвідав матч "Корінтіанс" - "Брагантіно" (1:1), щоб побачити виступ Веслі наживо. Гравцем також цікавиться московський "Спартак", але бразильці нібито відмовили росіянам.
На рахунку Веслі 44 матчі, 5 голів і 4 асисти у минулому сезоні. 19-річний грає на позиції лівого вінгера, також може зіграти праворуч і на позиції відтягнутого нападника.
Transfermarkt оцінює бразильця у 10 млн євро.
- У неділю, 11 серпня, "Шахтар" поступився житомирському "Поліссю" у 2-му турі УПЛ.
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