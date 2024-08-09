УПЛ: розклад і результати всіх матчів 2-го туру
У пʼятницю, 9 серпня, стартує другий тур Української Премʼєр-ліги 2024/25
Про це повідомив офіційний сайт УПЛ.
Трансляції всіх матчів доступні на UPL.TV.
Українська Премʼєр-ліга
2-й тур
9 серпня
15:30 "Лівий Берег" – "Ворскла"
18:00 "Верес" – "Динамо"
10 серпня
15:30 "Чорноморець" – "Зоря"
18:00 "Колос" – "Інгулець"
11 серпня
13:00 "Оболонь" – "Рух"
15:30 "Карпати" – "Кривбас"
18:00 "Шахтар" – "Полісся"
12 серпня
15:30 "ЛНЗ Черкаси" – "Олександрія"
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