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Головна Футбол УПЛ: розклад і результати всіх матчів 2-го туру
Анонс

УПЛ: розклад і результати всіх матчів 2-го туру

Влад Дідусь
9 серпня, 2024 п'ятниця
05:57
Футбол Володимир Бражко, Динамо, УПЛ

У пʼятницю, 9 серпня, стартує другий тур Української Премʼєр-ліги 2024/25

Зміст

Про це повідомив офіційний сайт УПЛ.

Трансляції всіх матчів доступні на UPL.TV. 

Українська Премʼєр-ліга

2-й тур

9 серпня

15:30 "Лівий Берег" – "Ворскла"

18:00 "Верес" – "Динамо"

10 серпня

15:30 "Чорноморець" – "Зоря"

18:00 "Колос" – "Інгулець"

11 серпня

13:00 "Оболонь" – "Рух"

15:30 "Карпати" – "Кривбас"

18:00 "Шахтар" – "Полісся"

12 серпня

15:30 "ЛНЗ Черкаси" – "Олександрія"

Теги:
Спорт
Динамо Київ
Шахтар
УПЛ
Чемпіонат України
Результати футбольних матчів
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