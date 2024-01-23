"Шахтар" зацікавився бразильцем з клаусулою 37 млн євро, - ЗМІ
Півзахисник бразильського "Крузейру" Вітіньо зацікавив донецький "Шахтар"
Про це пише "Трибуна" з посиланням на бразильські ЗМІ.
За інформацією IG Esporte, 19-річний Вітіньо, який виступає за молодіжну команду "Крузейру", цікавий керівництву донецького "Шахтаря". Важливо, що сума відступних (клаусула) за Вітіньо - 37 млн євро.
У цьому сезоні хавбек забив зробив 2 асисти у 7 матчах за "Крузейру" U-20, пише Transfermarkt.
Футболістом також цікавляться клуби з Португалії та ОАЕ.
- 18 січня "Шахтар" купив за 12 млн євро (+3 млн бонусом) у "Палмейраса" бразильського вінгера Кевіна.
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