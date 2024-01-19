Гендиректор "Шахтаря" пояснив, чому клуб під час війни витратив на бразильця 15 млн євро

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

Сергій Палкін висловився, чи доречно витрачати гроші на трансфери під час війни.

"Ви знаєте, як каже президент клубу: наша мета – перемагати та зміцнювати імідж України. Сьогодні це як ніколи важливо, бо перемоги в Європі – це імідж не лише українського футболу, а й "Шахтаря". А для того, щоб перемагати та радувати вболівальників, необхідно мати конкурентну команду: сильних кваліфікованих тренерів і футболістів. Так, ми купуємо іноземного гравця, але він виступатиме за український клуб. Наголошую саме на "українському клубові", - заявив гендиректор "Шахтаря".

Палкін відзначив, що "Шахтар" заплатить більше податків в український бюджет, якщо буде успішним у єврокубках.

"Минулого сезону ми заплатили $15 млн податків і додатково після продажу Мудрика профінансували проєкт допомоги захисникам Маріуполя "Серце Азовсталі" на $25 млн. Тому імідж України та розвиток українського футболу – це головні принципи, якими ми керуємося. Але сьогодні неможливо розвивати футбол без інвестицій. Ми повинні інвестувати, ставати сильнішими, підвищувати рейтинг України, заробляти, допомагати та сплачувати податки", - йдеться в заяві.

За словами Палкіна, сума переходу Кевіна в Україну - 12 млн євро + 3 млн у вигляді бонусів. Інсайдер Фабріціо Романо також ділився інформацією, що трансфер бразильця обійшовся у 15 млн.

У минулому сезоні Кевін зіграв за першу команду "Палмейраса" 9 матчів. Загалом на його рахунку 11 ігор та 1 гол за клуб із Сан-Паулу.

"Шахтар" пішов на зимову перерву в чемпіонаті України на четвертому місці. Донеччани мають 31 очко та дві гри в запасі. Очолюють турнірну таблицю "Кривбас" та "Дніпро-1", які набрали по 34 пункти. Третім з 32 балами йде "Полісся".