"Шахтар" знайшов покарання для футболіста за лайк під постом про перемогу Росії над Сербією
Донецький "Шахтар" оштрафує Хусрама Тоірова, який позитивно відреагував на перемогу збірної Росії з футболу над Сербією
Про це повідомляє "Футбол 24".
У "Шахтарі" відреагували на скандал з півзахисником Хусравом Тоіровим. Таджицький півзахисник лайкнув в інстаграмі допис про перемогу збірної Росії над Сербією (4:0) у товариському матчі.
"Вважаємо це неприпустимою та ганебною поведінкою. Футболіста буде оштрафовано на місячну зарплату, а ці гроші будуть направлені на забезпечення одного з підрозділів ЗСУ, про що обов'язково буде звітувати", - йдеться у заяві клубу.
- У жовтні 2023 року Хусрав Тоіров заявив про підтримку Палестини.
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