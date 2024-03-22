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"Шахтар" знайшов покарання для футболіста за лайк під постом про перемогу Росії над Сербією

22 березня, 2024 п'ятниця
16:55
Футбол Хусрав Тоіров

Донецький "Шахтар" оштрафує Хусрама Тоірова, який позитивно відреагував на перемогу збірної Росії з футболу над Сербією

Про це повідомляє "Футбол 24".

У "Шахтарі" відреагували на скандал з півзахисником Хусравом Тоіровим. Таджицький півзахисник лайкнув в інстаграмі допис про перемогу збірної Росії над Сербією (4:0) у товариському матчі.

"Вважаємо це неприпустимою та ганебною поведінкою. Футболіста буде оштрафовано на місячну зарплату, а ці гроші будуть направлені на забезпечення одного з підрозділів ЗСУ, про що обов'язково буде звітувати", - йдеться у заяві клубу.

  • У жовтні 2023 року Хусрав Тоіров заявив про підтримку Палестини.
Теги:
Спорт
Росія
Шахтар
УПЛ
Чемпіонат України
Сербія
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