Шотландія і Швейцарія зіграли внічию та гарантували Німеччині плей-офф Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч Шотландія - Швейцарія, який проходив у Кельні, закінчився внічию з рахунком 1:1. За шотландців забив Скотт Мактоміней, а за швейцарців - Джердан Шакірі.

Завдяки цьому результату Німеччина, яка після 2-х турів має 6 балів, гарантувала собі перше місце в групі A та стала першим учасником плей-офф Євро-2024.

Швейцарія з 4 балами йде у таблиці групи A другою, Шотландія - третя - 1 очко, а Угорщина йде без набраних пунктів.

Євро-2024

Група A

2-й тур

19 червня

Шотландія – Швейцарія 1:1

Голи: Мактоміней, 13 - Шакірі, 26

Як збірна України грає на Євро-2024

Україна розпочала виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені з поразки від Румунії - 0:3. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.