Син Шевченка дебютував за юнацьку збірну України

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Сьогодні збірна України U-19 обіграла однолітків з Північної Македонії із рахунком 2:0. Голи забивали Данило Кревсун та Матвій Пономаренко.

На 79-й хвилині тренерський штаб довірив дебютувати за команду Крістіану Шевченку. Син президента УАФ Андрія Шевченка замінив Геннадія Синчука. Результативними діями Шева-молодший не відзначився.

За підсумками жеребкування еліт-раунду українська команда потрапила до групи 7. Збірна повинна зіграти ще з командами Швейцарії та Латвії. Господарем мінітурніру є Північна Македонія.

Наступний суперник України U-19 - Латвія - матч пройде 23 березня.