Син Шевченка дебютував за юнацьку збірну України
У середу, 20 березня, Крістан Шевченко зіграв свій перший матч за юнацьку збірну України
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сьогодні збірна України U-19 обіграла однолітків з Північної Македонії із рахунком 2:0. Голи забивали Данило Кревсун та Матвій Пономаренко.
На 79-й хвилині тренерський штаб довірив дебютувати за команду Крістіану Шевченку. Син президента УАФ Андрія Шевченка замінив Геннадія Синчука. Результативними діями Шева-молодший не відзначився.
За підсумками жеребкування еліт-раунду українська команда потрапила до групи 7. Збірна повинна зіграти ще з командами Швейцарії та Латвії. Господарем мінітурніру є Північна Македонія.
Наступний суперник України U-19 - Латвія - матч пройде 23 березня.
- 28 лютого повідомлялось, що гол Крістіана Шевченка допоміг "Вотфорду" перемогти "Бернлі" у півфіналі юнацького Кубка ліги професійного розвитку.
- 3 березня стало відомо, що президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко заявив, що його син Крістіан мріє грати за збірну України.
- 4 березня 17-річний Крістіан Шевченко, який грає за "Вотфорд", отримав український паспорт. Відтоді син Андрія Шевченка може виступати за Україну.
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