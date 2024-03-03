Син Шевченка мріє грати за збірну України, він намагається отримати громадянство

Про це повідомляє NV.

"Скаут збірної України був у Англії, дивився гру Крістіана. Після цього він сказав мені, що розглядає сина, як кандидата у збірну. Зараз триває процедура оформлення необхідних документів для отримання громадянства. Син мріє грати тільки за збірну України! Звичайно, якщо відповідатиме її рівню", – сказав президент УАФ Андрій Шевченко.

Шевченко-молодший вже потрапив до резервного списку футболістів юнацької збірної України. Команда U-19 бореться за право поїхати на юнацький ЧЄ влітку 2024 року.