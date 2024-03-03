Син Шевченка мріє грати за збірну України, він намагається отримати громадянство
Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко заявив, що його син Крістіан мріє грати за збірну України
Про це повідомляє NV.
"Скаут збірної України був у Англії, дивився гру Крістіана. Після цього він сказав мені, що розглядає сина, як кандидата у збірну. Зараз триває процедура оформлення необхідних документів для отримання громадянства. Син мріє грати тільки за збірну України! Звичайно, якщо відповідатиме її рівню", – сказав президент УАФ Андрій Шевченко.
Шевченко-молодший вже потрапив до резервного списку футболістів юнацької збірної України. Команда U-19 бореться за право поїхати на юнацький ЧЄ влітку 2024 року.
- 27 лютого Крістіан Шевченко, який грає за "Вотфорд", відкрив рахунок в матчі з "Бернлі". Його команда у підсумку перемогла 2:0 та вийшла до фіналу Кубка ліги професійного розвитку U17.
- У своїй кар'єрі 17-річний син Шевченка також грав за академію "Челсі".
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