Гол сина Андрія Шевченка вивів "Вотфорд" до фіналу юнацького кубка в Англії
Гол Крістіана Шевченка допоміг "Вотфорду" перемогти "Бернлі" у півфіналі юнацького Кубка ліги професійного розвитку
Відео гола оприлюднив "Вотфорд" у мережі X.
27 лютого син президента Української асоціації футболу відкрив на 61-й хвилині рахунок в матчі з "Бернлі". Його команда у підсумку перемогла 2:0 та вийшла до фіналу Кубка ліги професійного розвитку U17.
У вирішальній грі "Вотфорд" зіграє з переможцем пари "Крю Александра" – "Флітвуд".
17-річний Крістіан Шевченко забив за "Вотфорд" вчетверте.
У лютому 2024 року Шевченко-молодший потрапив до резервного списку футболістів юнацької збірної України.
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