Гол сина Андрія Шевченка вивів "Вотфорд" до фіналу юнацького кубка в Англії

Відео гола оприлюднив "Вотфорд" у мережі X.

27 лютого син президента Української асоціації футболу відкрив на 61-й хвилині рахунок в матчі з "Бернлі". Його команда у підсумку перемогла 2:0 та вийшла до фіналу Кубка ліги професійного розвитку U17.

У вирішальній грі "Вотфорд" зіграє з переможцем пари "Крю Александра" – "Флітвуд".

17-річний Крістіан Шевченко забив за "Вотфорд" вчетверте.

У лютому 2024 року Шевченко-молодший потрапив до резервного списку футболістів юнацької збірної України.