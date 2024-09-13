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Суперкомп’ютер оцінив ймовірність перемоги "Шахтаря" у Лізі чемпіонів

Влад Дідусь
13 вересня, 2024 п'ятниця
03:39
Футбол Шахтар, Ліга чемпіонів

Суперкомп’ютер Opta на основі штучного інтелекту спрогнозував переможця нового сезону Ліги чемпіонів

Зміст

Про це повідомляє портал Opta Analyst.

За прогнозом, фаворитом на перемогу у Лізі чемпіонів є англійський "Манчестер Сіті". Шанси команди Пепа Гвардіоли оцінюються у 25,3%.

Високо також оцінюють шанси "Реала", де виступає наш Андрій Лунін, - 18,2%. Штучний інтелект також вірить в "Арсенал" Олександра Зінченка (6,3 %).

Шанси "Шахтаря" на перемогу в ЛЧ оцінили у 0%. Суперкомп’ютер Opta вважає, що максимальний результат, якого зможе досягнути українська команда, - це вихід до чвертьфіналу (0,7%).

Фото: Opta

Оновлений формат Ліги чемпіонів

Цього сезону Ліга чемпіонів пройде за новим форматом. На "Шахтар" чекає 8 матчів. У суперниках: "Баварія", "Боруссія Дортмунд", "Аталанта", "Арсенал", "Янг Бойз, ПСВ, "Болонья" і "Брест".

Перший матч "гірники" проведуть вже 18 вересня. Суперник - італійська "Болонья".

В основному раунді Ліги чемпіонів, який триватиме з вересня по січень, беруть участь 36 команд. Кожна з команд зіграє по 8 матчів.

Вісім найкращих команд вийдуть в 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те зіграють у стикових матчах. Для всіх інших - єврокубковий сезон завершиться.

Теги:
Спорт
Шахтар
Ліга чемпіонів
Реал
Олександр Зінченко
Андрій Лунін
ФК Арсенал Лондон
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