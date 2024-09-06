"Тільки я знаю, як це важко": Роналду зробив першу заяву після того, як забив 900-й гол у карʼєрі

Про це повідомляє Record.

Кріштіану Роналду відзначився голом у матчі Ліги націй проти Хорватії (2:1). Цей став для легендарного форварда 900-м в кар’єрі.

"Це багато означає для мене. Я давно хотів досягнути цієї позначки. Я знав, що досягну її, оскільки я продовжую грати. Може здатися, що це чергове моє досягнення, але тільки я знаю, як це важко - працювати щодня, щоб забити 900 голів", - сказав Роналду.

Половину голів португалець забив у футболці мадридського "Реала" - 450. Ще 145 мʼячів - за "Манчестер Юнайтед", 131 - за збірну Португалії, 101 - за "Ювентус", 68 - за "Аль-Наср", а також 5 - у лісабонському "Спортінгу".

Фото: B24