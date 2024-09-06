"Тільки я знаю, як це важко": Роналду зробив першу заяву після того, як забив 900-й гол у карʼєрі
Форвард збірної Португалії та саудівського "Аль-Наср" Кріштіану Роналду прокоментував свій 900-й гол у карʼєрі
Про це повідомляє Record.
Кріштіану Роналду відзначився голом у матчі Ліги націй проти Хорватії (2:1). Цей став для легендарного форварда 900-м в кар’єрі.
"Це багато означає для мене. Я давно хотів досягнути цієї позначки. Я знав, що досягну її, оскільки я продовжую грати. Може здатися, що це чергове моє досягнення, але тільки я знаю, як це важко - працювати щодня, щоб забити 900 голів", - сказав Роналду.
Половину голів португалець забив у футболці мадридського "Реала" - 450. Ще 145 мʼячів - за "Манчестер Юнайтед", 131 - за збірну Португалії, 101 - за "Ювентус", 68 - за "Аль-Наср", а також 5 - у лісабонському "Спортінгу".
Фото: B24
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.99 Купівля 40.99Продаж 41.43
- EUR Купівля 45.34Продаж 46.01
- Актуальне
- Важливе