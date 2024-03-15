Transfermarkt оновив ціни на футболістів АПЛ: Мудрик подешевшав на 5 млн євро
У четвер, 14 березня, авторитетний німецький портал Transfermarkt оновив ціни на гравців АПЛ
Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на Transfermarkt.
Вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик подешевшав - трансферна вартість українського футболіста впала з 40 млн євро до 35. Натомість подорожчали інші українці - Ілля Забарний з "Борнмута" виріс з 25 до 28 млн євро, а півзахисник "Брентфорда" Єгор Ярмолюк з 2,5 до 5 млн.
Український захисник "Арсенала" Олександр Зінченко надалі коштує 42 млн євро. Так само не змінилась ціна Віталія Миколенка, оборонця "Евертона" оцінюють у 28 млн.
- 13 березня у перенесеному матчі 17-го туру Англійської Прем'єр-ліги Ілля Забарний забив дебютний матч за "Борнмут".
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