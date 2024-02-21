Тренер "Шахтаря" розповів про кадрові проблеми перед грою з "Марселем" у Лізі Європи

Про це повідомляє Трибуна.

За словами Пушича, він ухвалить рішення про участь Степаненка у грі проти "Марселя" після передматчевого тренування.

"Степаненко – це "залізна людина", наш капітан, чудовий футболіст та особистість. Ми сподіваємося, що він зможе зіграти завтра. Він багато пропустив на зборах. На тренуванні побачимо, як він почувається. Якщо все буде добре, то він зіграє", – розповів Пушич.

Він додав, що під питанням перебуває й вихід на поле іншого півзахисника - Дмитра Криськіва.

"Криськів не був доступний для першого матчу. Але пройшло кілька днів, він почувається краще. Він сьогодні тренуватиметься – якщо завтра буде відповідна реакція організму, то він буде опцією на другу гру. Побачимо. Було погано втратити його на перший матч, але у нас хороша конкуренція у складі. Якщо він сьогодні пройде тести, то буде доступний для вибору", - зазначив Пушич, який 22 лютого не зможе розраховувати на дискваліфікованого за перебір жовтих карток центрального захисника Валерія Бондаря.

Гра "Марсель" - "Шахтар" відбудеться 22 лютого у Франції та розпочнеться о 22:00.