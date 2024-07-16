Тренер збірної Англії Гарет Саутгейт пішов у відставку
Гарет Саутгейт подав у відставку з посади тренера збірної Англії, яка поступилася команді Іспанії у фіналі Євро-2024 з футболу
Про це повідомляє BBC.
"Для мене було честю грати за Англію та керувати збірною Англії, – сказав Саутгейт. – Це означало для мене все, і я віддав цьому все, що міг. Але настав час для змін і для нової глави".
Саутгейт – колишній захисник, який провів 57 матчів за збірну Англії з 1995 по 2004 роки, брав участь у складі збірної Англії з 2013 року, три роки очолював молодіжну команду.
Тренером збірної Англії Саутгейт став 2016 року. За цей час під його керівництвом команда зіграла 102 гри, здобула перемогу в 61 із них, 24 завершила внічию і 17 разів програла. Двічі здобула срібло чемпіонату Європи. Його контракт мав закінчитися пізніше цього року.
За даними англійських медіа, найімовірнішим наступником Саутгейта є 49-річний Грем Поттер.
- У неділю, 14 липня 2024 року, футбольна збірна Іспанії з рахунком 2:1 перемогла команду Англії у фіналі Євро-2024
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