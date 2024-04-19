Трубін не врятував "Бенфіку" від вильоту з Ліги Європи: по пенальті виграв "Марсель"
Французький "Марсель" переграв португальську "Бенфіку" у чвертьфіналі Ліги Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Основний час матчу "Марсель" - "Бенфіка" закінчився перемогою французів з рахунком 1:0. Проте через виграш португальців у першій зустрічі (2:1), командам довелось визначати кращого в овертаймі, а пізніше у серії пенальті.
Український воротар Анатолій Трубін, який на хорошому рівні провів матч, не зумів врятувати "Бенфіку" у серії пенальті, де пропустив 4 м'ячі. Водночас португальські футболісти двічі не забили, через це і вилетіли з ЛЄ.
У півфіналі Ліги Європи "Марсель" зіграє проти італійської "Аталанти".
Ліга Європи
Чвертьфінал. Повторний матч
18 квітня
"Марсель" (Франція) - "Бенфіка" (Португалія) 1:0 (Серія пенальті - 4:2)
Гол: Мумбанья, 79
Перший матч - 1:2
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