Трубін не врятував "Бенфіку" від вильоту з Ліги Європи: по пенальті виграв "Марсель"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Основний час матчу "Марсель" - "Бенфіка" закінчився перемогою французів з рахунком 1:0. Проте через виграш португальців у першій зустрічі (2:1), командам довелось визначати кращого в овертаймі, а пізніше у серії пенальті.

Український воротар Анатолій Трубін, який на хорошому рівні провів матч, не зумів врятувати "Бенфіку" у серії пенальті, де пропустив 4 м'ячі. Водночас португальські футболісти двічі не забили, через це і вилетіли з ЛЄ.

У півфіналі Ліги Європи "Марсель" зіграє проти італійської "Аталанти".

Ліга Європи

Чвертьфінал. Повторний матч

18 квітня

"Марсель" (Франція) - "Бенфіка" (Португалія) 1:0 (Серія пенальті - 4:2)

Гол: Мумбанья, 79

Перший матч - 1:2