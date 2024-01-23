У MEGOGO пояснили, чому під час футбольних матчів транслюють рекламу російського букмекера

Про це повідомляє "Трибуна".

Під час матчів іспанської Ла Ліги на MEGOGO глядачі звертають увагу на рекламу російського букмекера "Ліга Ставок".

"Сигнал трансляції, який розповсюджується в Україні, є частиною нерозділеного потоку правовласника, який неможливо відокремити чи видозмінити для України. Тобто, залежно від матчу, Україна отримує глобальний або європейський/СНД сигнал трансляції. Правовласник продає на свій розсуд різну рекламу на різні регіони. Важливо додати, що це стандартна практика в галузі. Інші ліги, включаючи європейські, мають аналогічні умови, тому це не є специфічним саме для цього правовласника", - йдеться у повідомленні.

Спортивна редакція медіасервісу вже нібито зверталась до правовласника з приводу реклами російських букмекерів.

"Наразі Ла Ліга повідомила, що надалі всі матчі "Реала", "Барселони" та "Атлетико" (на зовнішніх майданчиках) будуть вільні від російського спонсорства", – йдеться у відповіді MEGOGO.

Журналісти також надіслали запит до Ла Ліги з проханням прокоментувати її співпрацю з "Лігою Ставок", але відповіді поки не отримала.