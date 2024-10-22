У "Шахтарі" заявили, що лідером команди цікавиться "Манчестер Сіті"

Про це генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін сказав у розмові зі SPOX.

Палкін також назвав найперспективніших гравців донецької команди, які можуть зацікавити клуби з топліг.

"У нас є кілька цікавих гравців, наприклад, бразильці Кевін і Марлон. Найвідомішим зараз є Георгій Судаков. Ним цікавиться "Манчестер Сіті", за ним спостерігають і інші англійські клуби. Пів року тому ми вели переговори про трансфер в "Наполі", але не вийшло. Я впевнений, що кілька клубів зроблять йому пропозиції під час трансферного вікна", - зізнався Палкін.

У цьому сезоні Георгій Судаков провів 11 матчів, забив 7 голів і віддав 2 асисти. Transfermarkt оцінює вартість атакувального півзахисника у 35 млн євро.