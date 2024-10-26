УЄФА покарав польських арбітрів, які перед матчем "Динамо" у нетверезому стані вкрали дорожній знак

Про це повідомляє The Athletic.

Польські арбітри Бартош Франковські та Томаш Мусяла отримали дискваліфікацію до 30 червня 2025 року. Суддів звинуватили в порушенні основних правил гідної поведінки та знеславленні футболу.

Скандал зі суддями стався влітку. 6 серпня Франковські та Мусяла мали працювати арбітром ВАР та асистентом на першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" – "Рейнджерс" (1:1) у Любліні.

Проте перед грою поліція затримала поляків о 01:43 ночі. Футбольні судді вкрали дорожній знак і втікали з ним до ТРЦ. У одного було 1,7 проміле алкоголю в крові, а в іншого - 1,8.

Тоді УЄФА відсторонив обох від матчу "Динамо", а Польський футбольний союз оштрафував та відсторонив суддів від діяльності.