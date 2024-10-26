УЄФА покарав польських арбітрів, які перед матчем "Динамо" у нетверезому стані вкрали дорожній знак
УЄФА дискваліфікував за некоректну поведінку польських арбітрів Бартоша Франковського та Томаша Мусяла
Про це повідомляє The Athletic.
Польські арбітри Бартош Франковські та Томаш Мусяла отримали дискваліфікацію до 30 червня 2025 року. Суддів звинуватили в порушенні основних правил гідної поведінки та знеславленні футболу.
Скандал зі суддями стався влітку. 6 серпня Франковські та Мусяла мали працювати арбітром ВАР та асистентом на першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" – "Рейнджерс" (1:1) у Любліні.
Проте перед грою поліція затримала поляків о 01:43 ночі. Футбольні судді вкрали дорожній знак і втікали з ним до ТРЦ. У одного було 1,7 проміле алкоголю в крові, а в іншого - 1,8.
Тоді УЄФА відсторонив обох від матчу "Динамо", а Польський футбольний союз оштрафував та відсторонив суддів від діяльності.
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