"Вкрали дорожній знак і втікали з ним до ТРЦ": у Польщі затримали пʼяних суддів, які мали працювати на матчі "Динамо"

Про це повідомляє TVP Sport.

Вночі польська поліція затримала у Любліні двох футбольних арбітрів. Вони вкрали дорожній знак і втікали з ним до ТРЦ. Тепер їх судитимуть за знищення дорожньої інфраструктури.

За інформацією джерела, обидва судді були у стані алкогольного спʼяніння. В одного було 1,7 проміле алкоголю в крові, а в іншого - 1,8.

Футбольні арбітри повинні були працювати на матчі київського "Динамо" проти шотландського "Рейнджерса", який сьогодні пройде у Любліні.

На офіційному сайті УЄФА арбітрів Бартоша Франковського і Томаша Мусіалу вже прибрали зі складу бригади на матч. Їхнє місце займуть: Томаш Квятковський та Павел Малець.