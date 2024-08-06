"Вкрали дорожній знак і втікали з ним до ТРЦ": у Польщі затримали пʼяних суддів, які мали працювати на матчі "Динамо"
У ніч з 5 на 6 серпня у Польщі затримали футбольних суддів, які перебували у стані алкогольного спʼяніння, а також вкрали дорожній знак
Про це повідомляє TVP Sport.
Вночі польська поліція затримала у Любліні двох футбольних арбітрів. Вони вкрали дорожній знак і втікали з ним до ТРЦ. Тепер їх судитимуть за знищення дорожньої інфраструктури.
За інформацією джерела, обидва судді були у стані алкогольного спʼяніння. В одного було 1,7 проміле алкоголю в крові, а в іншого - 1,8.
Футбольні арбітри повинні були працювати на матчі київського "Динамо" проти шотландського "Рейнджерса", який сьогодні пройде у Любліні.
На офіційному сайті УЄФА арбітрів Бартоша Франковського і Томаша Мусіалу вже прибрали зі складу бригади на матч. Їхнє місце займуть: Томаш Квятковський та Павел Малець.
- 31 липня у повторному матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів "Динамо" у Белграді здобуло другу розгромну перемогу над сербським "Партизаном" та вийшло до наступного кола ЛЧ.
- 5 серпня відбулося жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів, за підсумками якого потенційними суперниками "Динамо" стали австрійський "Зальцбург" та нідерландський "Твенте".
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