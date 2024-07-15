Україна не змогла переграти Північну Ірландію на Євро U19
У понеділок, 15 липня, юнацька збірна України U19 провела проти Північної Ірландії стартовий матч фінального турніру чемпіонату Європи з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Юнацька збірна України розпочала виступ на ЧЄ-2024 матчем проти господарів турніру в місті Ларне. Команда Дмитра Михайленка зіграла стартову гру внічию 0:0.
У іншому матчі групи A Італія перемогла Норвегію - 2:1. У 2-му турі 18 липня Україна зіграє з Норвегією, а Італія зустрінеться з Північною Ірландією.
До півфіналу вийдуть дві найкращі команди з групи. Команди, які фінішують третіми зіграють за путівку на чемпіонат світу - 2025 U20.
Юнацький ЧЄ з футболу
1-й тур. Група A
15 липня
Північна Ірландія U19 - Україна U19 0:0
Італія U19 - Норвегія U19 2:1
Голи: Ді Маджо, 44, Дзеролі, 51 - Браут, 35
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