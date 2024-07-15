Україна не змогла переграти Північну Ірландію на Євро U19

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Юнацька збірна України розпочала виступ на ЧЄ-2024 матчем проти господарів турніру в місті Ларне. Команда Дмитра Михайленка зіграла стартову гру внічию 0:0.

У іншому матчі групи A Італія перемогла Норвегію - 2:1. У 2-му турі 18 липня Україна зіграє з Норвегією, а Італія зустрінеться з Північною Ірландією.

До півфіналу вийдуть дві найкращі команди з групи. Команди, які фінішують третіми зіграють за путівку на чемпіонат світу - 2025 U20.

Юнацький ЧЄ з футболу

1-й тур. Група A

15 липня

Північна Ірландія U19 - Україна U19 0:0

Італія U19 - Норвегія U19 2:1

Голи: Ді Маджо, 44, Дзеролі, 51 - Браут, 35