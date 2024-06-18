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Головна Футбол Українським арбітрам довірили судити матч Євро-2024

Українським арбітрам довірили судити матч Євро-2024

18 червня, 2024 вiвторок
18:50
Футбол Микола Балакін

Українські рефері Микола Балакін та Олександр Беркут працюватимуть на Євро-2024

Зміст

Про це пише Українська асоціація футболу.

Українські арбітри працюватимуть на матчі групового раунду Євро-2024 Данія - Англія. Микола Балакін виконуватиме обов'язки четвертого судді в португальській бригаді арбітрів на чолі з Артуром Соарешем Діашем, а Олександр Беркут — резервного лайнсмена.

Матч Данія - Англія пройде у четвер, 20 червня, у Франкфурті. Початок - о 19:00 за Києвом.

  • 17 червня у Мюнхені збірна України у 1-му турі Євро-2024 програла Румунії з рахунком 0:3. 
  • В іншому матчі групи E Словаччина несподівано переграла Бельгію. 
  • Головний тренер збірної України Сергій Ребров назвав поразку від Румунії на Євро-2024 несподіваною та закликав зосередитися на грі зі Словаччиною.
Теги:
Спорт
Євро-2024
УАФ
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