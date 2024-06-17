Ребров прокоментував поразку збірної України від Румунії на Євро-2024

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

За словами Реброва, на гравців та тренерів після поразки від Румунії 0:3 чекає серйозна розмова.

"Очевидно, що були різні складові гри. Ми володіли м’ячем, але не створювали моментів. Такого результату ніхто не очікував. Попереду на нас чекає дуже серйозна гра. Ми повинні поговорити між собою й підготуватися до наступної зустрічі", - сказав Ребров.

Він закликав зосередитися на матчі 2-го туру, в якому Україна 21 червня зіграє зі Словаччиною.

"Румунія — хороша команда. Я говорив перед матчем, що це футбольна нація. Вони вміють грати у футбол, і вони сьогодні це показали. Тепер ми маємо зосередитися на наступній грі, проти Словаччини", - підсумував Ребров.