Український футболіст Кривцов залишив команду Мессі

Про це повідомляє "Інтер Маямі" в instagram.

Клуб відмовився продовжувати контракт з Кривцовим, який був розрахований до грудня 2024 року. Разом з українцем команду залишили ще п'ять гравців.

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33-річний Сергій Кривцов виступав за "Інтер Маямі" із січня 2023 року. У нинішньому сезоні він зіграв 26 матчів та забив 1 гол.

Також центральний оборонець виступав за запорізький "Металург" та "Шахтар". На рахунку Кривцова 34 матчі за збірну України.