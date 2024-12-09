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Український футболіст Кривцов залишив команду Мессі

Дмитро Марценишин
9 грудня, 2024 понедiлок
19:03
Футбол Ліонель Мессі та Сергій Кривцов (ліворуч)

Захисник збірної України Сергій Кривцов залишив американський клуб "Інтер Маямі", за який виступає аргентинець Ліонель Мессі

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Про це повідомляє "Інтер Маямі" в instagram

Клуб відмовився продовжувати контракт з Кривцовим, який був розрахований до грудня 2024 року. Разом з українцем команду залишили ще п'ять гравців. 

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33-річний Сергій Кривцов виступав за "Інтер Маямі" із січня 2023 року. У нинішньому сезоні він зіграв 26 матчів та забив 1 гол. 

Також центральний оборонець виступав за запорізький "Металург" та "Шахтар". На рахунку Кривцова 34 матчі за збірну України. 

 

Теги:
Спорт
Ліонель Мессі
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