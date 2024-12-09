На Усика вийшов переможець бою суперників Кличків, а Мессі знову визнали футболістом року. Головні новини світового спорту за тиждень

Пулєв здобув титул WBA в надважкій вазі

7 грудня в Софії відбувся бій за титул "регулярного" чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBA (Всесвітньої боксерської асоціації). 40-річний Махмуд Чарр з Німеччини захищав його в поєдинку проти 43-річного болгарина Кубрата Пулєва, який у підсумку переміг за очками - 117:111, 117:111 і 116:112.

Болгарин став потенційним суперником Олександра Усика, який володіє головним поясом WBA та утримує титули WBC (Всесвітньої боксерської ради) та WBO (Всесвітньої боксерської організації). Їх українець захищатиме 21 грудня в Саудівській Аравії у бою проти британця Тайсона Ф'юрі.

Читайте також: Шанс для повернення Кличка-молодшого, скандал з Ковтуном і заробітки Магучіх. Головні новини українського спорту за тиждень

Чемпіоном світу за версією IBF (Міжнародної боксерської федерації) є Даніель Дюбуа з Великої Британії.

Чарр та Пулєв раніше зустрічалися з братами Кличками. У вересні 2012 року Махмуда Чарра у своєму останньому бою в кар'єрі достроково переміг Віталій Кличко. У листопаді 2014 року Кубрат Пулєв програв нокаутом Володимиру Кличку.

Мессі став найкращим футболістом 2024 року в MLS

Ліонель Мессі (в центрі), Фото: Getty Images

6 грудня аргентинського форварда "Інтер Маямі" визнали найкращим гравцем 2024 року в MLS (Головній лізі футболу). Він став володарем трофея Лендона Донована за підсумками голосування футболістів, тренерів та журналістів.

37-річний аргентинець, який виступає за клуб зі США з 2023 року, набрав у опитуванні 38,43% голосів та випередив колумбійського форварда "Коламбус Крю" Кучо Ернандеса (33,7%).

Мессі у 2024 році зіграв за "Інтер Маямі" в регулярному чемпіонаті MLS 19 матчів, забив 20 голів, віддав 10 результативних передач та допоміг своїй команді вперше стати його переможцем.

Проте у плей-офф "Інтер Маямі" вже у першому колі поступився "Атланті Юнайтед". Чемпіонський титул здобув "Лос-Анджелес Гелаксі", який 8 грудня здолав у фіналі "Нью-Йорк Ред Буллс" - 2:1.

Відбулося жеребкування реформованого ЧС з футболу

Трофей клубного ЧС з футболу, Фото: Getty Images

Влітку 2025 року "Інтер Маямі" виступить у фінальній частині клубного чемпіонату світу, який вперше пройде у новому форматі за участі 32 клубів.

5 грудня у Маямі відбулося жеребкування турніру, за підсумками якого команди розподілили на вісім груп. З кожної з них до плей-офф вийдуть по два клуби

Результати жеребкування клубного ЧС-2025 з футболу

Група A: "Палмейрас" (Бразилія), "Порту" (Португалія), "Аль-Ахлі" (Єгипет), "Інтер" Маямі (США).

Група B: ПСЖ (Франція), "Атлетіко" (Іспанія), "Ботафого" (Бразилія), "Сіетл Саундерз" (США).

Група C: "Баварія" (Німеччина), "Бенфіка" (Португалія), "Бока Хуніорс" (Аргентина), "Окленд Сіті" (Нова Зеландія).

Група D: "Фламенго" (Бразилія), "Челсі" (Англія), "Леон" (Мексика), "Есперанс" (Туніс).

Група E: "Рівер Плейт" (Аргентина), "Інтер" (Італія), "Монтеррей" (Мексика), "Урава Ред Даймондс" (Японія).

Група F: "Флуміненсе" (Бразилія), "Боруссія" (Дортмунд, Німеччина), "Ульсан" (Південна Корея), "Мамелоді Сандаунз" (ПАР).

Група G: "Манчестер Сіті" (Англія), "Ювентус" (Італія), "Відад" (Марокко), "Аль-Айн" (ОАЕ).

Група H: "Реал" (Іспанія), "Зальцбург" (Австрія), "Аль-Хіляль" (Саудівська Аравія), "Пачука" (Мексика).

Клубний чемпіонат світу відбуватиметься з 15 червня до 13 липня у США. У ньому можуть зіграти й українські футболісти. За "Інтер Маямі" виступає захисник Сергій Кривцов, за "Челсі" грає вінгер Михайло Мудрик, ворота "Реалу" захищає Андрій Лунін, а "Бенфіки" - Анатолій Трубін.

Завершився чемпіонат світу у Формулі-1

Макс Ферстаппен, Фото: Getty Images

8 грудня в Абу-Дабі фінішував чемпіонат світу з автоперегонів у класі Формула-1. Завершальну гонку сезону виграв британець Ландо Норріс з McLaren, слідом за яким розташувалися два пілоти Ferrari - іспанець Карлос Сайнс та Шарль Леклер з Монако. Нідерландець Макс Ферстаппен з Red Bull, який достроково став чемпіоном світу, в ОАЕ став лише шостим.

В загальному заліку Ферстаппен набрав 437 очок та випередив найближчих переслідувачів із суттєвим відривом. Норріс набрав 374 пункти, Леклер - 356.

27-річний Макс Ферстаппен виграв чемпіонат світу вчетверте поспіль. За загальною кількістю чемпіонських титулів нідерландець наздогнав француза Алена Проста та німця Себастьяна Феттеля. Його випереджають німець Міхаель Шумахер і британець Льюїс Гемілтон, які мають по сім титулів, та аргентинець Хуан-Мануель Фанхіо - п'ять.

Ферстаппен став четвертим пілотом в історії, який здобув чотири титули Формули-1 поспіль. Крім нього, це вдавалося Шумахеру, Фанхіо, Феттелю та Гемілтону.

Володарем Кубка конструкторів - 2024 вперше з 1998 року став McLaren, за який разом з Ландо Норрісом виступає австралієць Оскар Піастрі. Другим стали представники Ferrari, третіми - Red Bull.

Відбувся перший етап Кубка світу з біатлону

Йоганнес Тінгнес Бьо, Фото: Getty Images

Минулого тижня на стартовому етапі Кубка світ з біатлону в Контіолахті відбулися перші особисті змагання.

У чоловіків коротку індивідуальну гонку на 15 км виграв норвежець Ендре Стрьомсгейм, який випередив на 3 сек. співвітчизника та чинного володаря Великого кришталевого глобуса Йоганнеса Тінгнеса Бьо. На інших двох дистанціях перемогли французи - у спринті Емільєн Жаклен, а в масстарті - Ерік Перро.

З українців найкращий результат у Фінляндії показав Віталій Мандзин, який фінішував четвертим в індивідуалці та відзначився найбільшим досягненням у своїй кар'єрі.

У загальному заліку лідерство захопив Йоганнес Тінгнес Бьо.

Серед жінок коротку індивідуальну гонку виграла Лу Жанмонно з Франції, в спринті найсильнішою була чешка Маркета Давідова, в масстарті - шведка Ельвіра Карін Еберг, яка лідирує в загальному заліку.

З українок найвищий результат в Контіолахті показала Юлія Джима - вона стала 26-ю в перегонах на 7,5 км. Наступний етап Кубка світу відбуватиметься з 13 до 15 грудня в австрійському Хохфільцені.