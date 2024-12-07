Шанс для повернення Кличка-молодшого, скандал з Ковтуном і заробітки Магучіх. Головні новини українського спорту за тиждень

Російський олігарх Усманов покинув посаду президента Міжнародної федерації фехтування

Під час першого засідання новообраного виконавчого комітету FIE Алішер Усманов подав у відставку з поста президента. Очікується, що Еманюель Каціадакіс, представник Греції, замінить російського олігарха на посаді.

Усманов нібито прийняв рішення піти у відставку через санкції, накладені на нього ЄС і Швейцарією. Російський олігарх буцімто не хоче, аби обмеження щодо нього негативно вплинули на FIE та діяльність Міжнародної федерації.

Призначення Усманова викликало великий ажіотаж. Протест влаштували Національна федерація фехтування України й Ольга Харлан.

Путін з Алішером Усмановим. Фото: gettyimages

Forbes підрахував заробіток Магучіх за 2024 рік

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх протягом 2024 року заробила щонайменше $500 тис.

Розмір призових легкоатлетки за 2024 рік - $265 тис. З рекламних контрактів Ярослава Магучіх заробила від 240 до 640 тис. доларів. 23-річна українка співпрацює з Puma, швейцарським виробником годинників Omega та українською мінеральною водою ReO.

У 2024 році Ярослава Магучіх стала олімпійською чемпіонкою, встановила світовий рекорд, а також виграла чемпіонат Європи та фінал Діамантової ліги.

Збірна України дізналась суперників на молодіжному Євро-2025

За підсумками жеребкування, молодіжна збірна України потрапила до групи D, де зустрінеться з Фінляндією, Нідерландами та Данією.

Фінальний турнір Євро-2025 (U-21) проходитиме з 11-го до 28 червня 2025 року у восьми містах Словаччини (Братислава, Трнава, Дунайська Стреда, Кошиці, Жиліна, Тренчин, Нітра, Пряшів).

По дві найсильніші команди кожного квартету вийдуть до чвертьфіналу.

Євро-2025, Фото: УАФ

Олімпійський медаліст Ковтун може змінити громадянство

Цього тижня зʼявилась інформація, що срібний призер Олімпіади-2024 у спортивній гімнастиці Ілля Ковтун збирається виступати за Хорватію.

Інформацією щодо зміни громадянства поділилось видання "Трибуна". За інформацією джерела, Ілля Ковтун не повертався в Україну після Олімпійських ігор. Весь 2024 рік він і його тренерка Ірина Горбачева готувались до змагань у Хорватії.

За словами тренерки, думки щодо зміни громадянства виникли не спонтанно, а впродовж останніх років.

Президент НОК Вадим Гутцайт вважає, що потрібно поспілкуватись з Горбачевою та Ковтуном, а міністр молоді та спорту України Матвій Бідний заявив, що вже домовився про зустріч з тренеркою.

Сам Ковтун відмовився надавати коментарі та попросив звертатись до тренерки.

Ірина Горбачева та Ілля Ковтун. Фото: Facebook

Старт Кубка світу з біатлону: найкращий результат серед українців

В останній тиждень листопада стартував перший етап Кубка світу з біатлону, який проходить у фінському Контіолахті. Українські спортсмени поки не можуть похизуватись вдалими результатами.

Проте варто відзначити Віталія Мандзина. 3 грудня він фінішував четвертим у короткій індивідуальній гонці. Він єдиний серед українців, хто закрив усі мішені на чотирьох вогневих рубежах. Це найкращий фініш у карʼєрі спортсмена.

У цій же гонці Дмитро Підручний та Антон Дудченко увійшли до топ-15 : посіли 10-те та 15-те місця відповідно. Артем Тищенко - 45-й.

Віталій Мандзин. Фото: Getty Images

Українських легкоатлеток після дискваліфікації росіянок нагородили бронзою Олімпіади-2012

Вручення олімпійських нагород відбулось на Генасамблеї Національного олімпійського комітету. Аліна Логвиненко, Ольга Земляк, Анна Рижикова та Наталія Пигида отримали бронзу за виступ в естафеті 4х400 метрів.

Представниць України нагородили медалями Олімпіади-2012 після дискваліфікації російської четвірки через допінг. У фінальному забігу українки фінішували четвертими, а росіянки другими.

Срібло Пекіну-2008 отримала метальниця диска Олена Антонова, яка піднялася на одну позицію після дискваліфікації кубинської атлетки Яреліс Барріос.