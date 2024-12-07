Шанс для повернення Кличка-молодшого, скандал з Ковтуном і заробітки Магучіх. Головні новини українського спорту за тиждень
З 1 по 7 грудня 2024 року в українському спорті трапилась низка важливих подій: у Володимира Кличка зʼявився шанс повернутись на ринг, а гімнаст Ілля Ковтун збирається змінити громадянство на хорватське
Російський олігарх Усманов покинув посаду президента Міжнародної федерації фехтування
Під час першого засідання новообраного виконавчого комітету FIE Алішер Усманов подав у відставку з поста президента. Очікується, що Еманюель Каціадакіс, представник Греції, замінить російського олігарха на посаді.
Усманов нібито прийняв рішення піти у відставку через санкції, накладені на нього ЄС і Швейцарією. Російський олігарх буцімто не хоче, аби обмеження щодо нього негативно вплинули на FIE та діяльність Міжнародної федерації.
Призначення Усманова викликало великий ажіотаж. Протест влаштували Національна федерація фехтування України й Ольга Харлан.
Путін з Алішером Усмановим. Фото: gettyimages
Forbes підрахував заробіток Магучіх за 2024 рік
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх протягом 2024 року заробила щонайменше $500 тис.
Розмір призових легкоатлетки за 2024 рік - $265 тис. З рекламних контрактів Ярослава Магучіх заробила від 240 до 640 тис. доларів. 23-річна українка співпрацює з Puma, швейцарським виробником годинників Omega та українською мінеральною водою ReO.
У 2024 році Ярослава Магучіх стала олімпійською чемпіонкою, встановила світовий рекорд, а також виграла чемпіонат Європи та фінал Діамантової ліги.
Збірна України дізналась суперників на молодіжному Євро-2025
За підсумками жеребкування, молодіжна збірна України потрапила до групи D, де зустрінеться з Фінляндією, Нідерландами та Данією.
Фінальний турнір Євро-2025 (U-21) проходитиме з 11-го до 28 червня 2025 року у восьми містах Словаччини (Братислава, Трнава, Дунайська Стреда, Кошиці, Жиліна, Тренчин, Нітра, Пряшів).
По дві найсильніші команди кожного квартету вийдуть до чвертьфіналу.
Євро-2025, Фото: УАФ
Олімпійський медаліст Ковтун може змінити громадянство
Цього тижня зʼявилась інформація, що срібний призер Олімпіади-2024 у спортивній гімнастиці Ілля Ковтун збирається виступати за Хорватію.
Інформацією щодо зміни громадянства поділилось видання "Трибуна". За інформацією джерела, Ілля Ковтун не повертався в Україну після Олімпійських ігор. Весь 2024 рік він і його тренерка Ірина Горбачева готувались до змагань у Хорватії.
За словами тренерки, думки щодо зміни громадянства виникли не спонтанно, а впродовж останніх років.
Президент НОК Вадим Гутцайт вважає, що потрібно поспілкуватись з Горбачевою та Ковтуном, а міністр молоді та спорту України Матвій Бідний заявив, що вже домовився про зустріч з тренеркою.
Сам Ковтун відмовився надавати коментарі та попросив звертатись до тренерки.
Ірина Горбачева та Ілля Ковтун. Фото: Facebook
Старт Кубка світу з біатлону: найкращий результат серед українців
В останній тиждень листопада стартував перший етап Кубка світу з біатлону, який проходить у фінському Контіолахті. Українські спортсмени поки не можуть похизуватись вдалими результатами.
Проте варто відзначити Віталія Мандзина. 3 грудня він фінішував четвертим у короткій індивідуальній гонці. Він єдиний серед українців, хто закрив усі мішені на чотирьох вогневих рубежах. Це найкращий фініш у карʼєрі спортсмена.
У цій же гонці Дмитро Підручний та Антон Дудченко увійшли до топ-15 : посіли 10-те та 15-те місця відповідно. Артем Тищенко - 45-й.
Віталій Мандзин. Фото: Getty Images
Українських легкоатлеток після дискваліфікації росіянок нагородили бронзою Олімпіади-2012
Вручення олімпійських нагород відбулось на Генасамблеї Національного олімпійського комітету. Аліна Логвиненко, Ольга Земляк, Анна Рижикова та Наталія Пигида отримали бронзу за виступ в естафеті 4х400 метрів.
Представниць України нагородили медалями Олімпіади-2012 після дискваліфікації російської четвірки через допінг. У фінальному забігу українки фінішували четвертими, а росіянки другими.
Срібло Пекіну-2008 отримала метальниця диска Олена Антонова, яка піднялася на одну позицію після дискваліфікації кубинської атлетки Яреліс Барріос.
МОК позбавив Росію срібла ОІ-2012 в естафеті 4х400 ще у 2017 році.
Анна Рижикова. Фото: Reuters
У Кличка зʼявився шанс повернутись на ринг
Голова генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх розповів, що мріє влаштувати реванш Володимира Кличка проти Тайсона Ф’юрі.
За словами Туркі Аль аш-Шейха, реванш Кличка-молодшого і Тайсона Фʼюрі відбудеться, якщо британець переможе Олександра Усика.
"На результат бою Тайсона проти Усика чекає багато людей. Один із них – Дюбуа. Інший — Джошуа. Водночас є третя особа. Я мрію побачити цей бій, щоб дати шанс Кличку, якщо він погодиться, повернутися й отримати шанс стати найстаршим чемпіоном світу у надважкій вазі", - заявив голова генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг.
Аль аш-Шейха переконаний, що Володимир Кличко не захоче битись з Олександром Усиком, тому можна говорити лише про теоретичний поєдинок з Фʼюрі.
"Це мрія. У команді Ф’юрі є багато людей, які хочуть, щоб він був у черзі. Всі люди хочуть знову побачити Кличка з 2015 року, а також Джошуа, який стане найбільшим боєм у Британії за всю історію [проти Ф’юрі]. Звичайно, Дюбуа теж заслуговує на цей шанс. Давайте подивимось", - йдеться у заяві.
Бій Володимир Кличко - Тайсон Ф'юрі. Фото: Getty Images
Циганков травмувався втретє з початку сезону та вибув до кінця року
У Віктора Циганкова травма привідного м’яза. Через пошкодження український футболіст пропустить три тижні.
Останній матч цього року "Жирона" зіграє 20 грудня. Це означає, що Циганков зможе повернутись на поле аж 11 січня 2025-го проти "Алавес".
Для Циганкова це третя травма у цьому сезоні. Через пошкодження вінгер пропустив передсезонну підготовку та 1-й тур Ла Ліги. Потім півзахисник не грав за клуб та збірну України в період з жовтня до 22 листопада.
Віктор Циганков у матчі "Штурм" - "Жирона". Фото: Getty Images
Росіянин, який підтримує війну з Україною, допомагає Ф‘юрі готуватись до бою з Усиком
Британець Тайсон Ф'юрі показав декілька спаринг-партнерів перед реваншем проти Олександра Усика. Серед них є росіянин Олексій Дронов. Це особа, яка перебуває у базі спортсменів, що підтримують війну РФ проти України від Міністерства молоді та спорту України.
"Приналежність Дронова до оборонного сектору викликала занепокоєння та дебати щодо його права конкурувати на світовій арені. Критики стверджують, що його військові зв’язки в період інтенсивної війни суперечать принципам чесної гри, спортивної майстерності та духу міжнародних спортивних подій.
Рішення щодо майбутньої участі Дронова в міжнародних турнірах має значні наслідки та спонукає до ширшої дискусії про роль спортсменів у просуванні миру, нейтралітету та чесності спортивних змагань під час війни. Він підкреслює етичні обов’язки, які несуть спортсмени, і підкреслює складний зв’язок між спортом і політикою в Росії", – йдеться у повідомленні на сайті Міністерства.
Також важливо, що Дронов – контрактник МВС, який представляє клуб "Динамо".
Реванш Тайсона Фʼюрі проти Олександра Усика відбудеться вже за 2 тижні - 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Українські вболівальники зможуть переглянути на медіасервісі Megogo.
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі (праворуч). Фото: Getty Images
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