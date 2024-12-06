Українських легкоатлеток після дискваліфікації росіянок нагородили бронзою Олімпіади-2012

Про це повідомляє "Трибуна".

Вручення олімпійських нагород відбулось на Генасамблеї Національного олімпійського комітету. Аліна Логвиненко, Ольга Земляк, Анна Рижикова та Наталія Пигида отримали бронзу за виступ в естафеті 4х400 метрів.

Представниць України нагородили медалями Олімпіади-2012 після дискваліфікації російської четвірки через допінг. У фінальному забігу українки фінішували четвертими, а росіянки другими.

Срібло Пекіну-2008 отримала метальниця диска Олена Антонова, яка піднялася на одну позицію після дискваліфікації кубинської атлетки Яреліс Барріос.