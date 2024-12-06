Росіянин, який підтримує війну з Україною, допомагає Ф‘юрі готуватись до бою з Усиком

Про це йдеться у матеріалі "Трибуни".

На новому фото з тренувального табору Тайсона Фʼюрі помітили росіянина Олексія Дронова. Це особа, яка перебуває у базі спортсменів, що підтримують війну РФ проти України від Міністерства молоді та спорту України.

Також важливо, що Дронов – контрактник МВС, який представляє клуб "Динамо"



"Приналежність Дронова до оборонного сектору викликала занепокоєння та дебати щодо його права конкурувати на світовій арені. Критики стверджують, що його військові зв’язки в період інтенсивної війни суперечать принципам чесної гри, спортивної майстерності та духу міжнародних спортивних подій.

Рішення щодо майбутньої участі Дронова в міжнародних турнірах має значні наслідки та спонукає до ширшої дискусії про роль спортсменів у просуванні миру, нейтралітету та чесності спортивних змагань під час війни. Він підкреслює етичні обов’язки, які несуть спортсмени, і підкреслює складний зв’язок між спортом і політикою в Росії", – йдеться у повідомленні на сайті Міністерства.

Протистояння Усика та Ф'юрі

18 травня Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів Тайсона Ф'юрі та став першим в історії боксером, який здобув усі чотири титули у надважкій вазі.

У червні українець відмовився від поясу IBF (Міжнародної боксерської федерації). На кону другого бою Усика і Фʼюрі стоятимуть пояси WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у суперважкій вазі, тому він не матиме статусу поєдинку за звання абсолютного чемпіона.

Реванш пройде 21 грудня на Kingdom Arena в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Трансляція бою Усик - Фʼюрі буде доступна на медіасервісі Megogo.