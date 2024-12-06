Forbes підрахував заробіток Магучіх за 2024 рік
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх протягом 2024 року заробила щонайменше $500 тис.
Про це пише видання Forbes.
За інформацією від представника Ярослави Магучіх, розмір призових української легкоатлетки за 2024 рік - $265 тис.
З рекламних контрактів Магучіх заробила від 240 до 640 тис. доларів. 23-річна українка співпрацює з Puma, швейцарським виробником годинників Omega та українською мінеральною водою ReO.
У 2024 році Магучіх стала олімпійською чемпіонкою, встановила світовий рекорд, а також виграла чемпіонат Європи та фінал Діамантової ліги.
- Актуальне
- Важливе