Forbes підрахував заробіток Магучіх за 2024 рік

Про це пише видання Forbes.

За інформацією від представника Ярослави Магучіх, розмір призових української легкоатлетки за 2024 рік - $265 тис.

З рекламних контрактів Магучіх заробила від 240 до 640 тис. доларів. 23-річна українка співпрацює з Puma, швейцарським виробником годинників Omega та українською мінеральною водою ReO.

У 2024 році Магучіх стала олімпійською чемпіонкою, встановила світовий рекорд, а також виграла чемпіонат Європи та фінал Діамантової ліги.