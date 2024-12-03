Збірна України дізналась суперників на молодіжному Євро-2025
У вівторок, 3 грудня, молодіжна збірна України U-21 дізналася імена своїх суперників у фінальному турнірі Євро-2025
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
За підсумками жеребкування, молодіжна збірна України потрапили до групи D, де зустрінеться з Фінляндією, Нідерландами та Данією.
Фінальний турнір Євро-2025 (U-21) проходитиме з 11-го до 28 червня 2025 року у восьми містах Словаччини (Братислава, Трнава, Дунайська Стреда, Кошиці, Жиліна, Тренчин, Нітра, Пряшів).
По дві найсильніші команди кожного квартету вийдуть до чвертьфіналу.
Євро-2025 (U-21)
Груповий раунд
Група A: Словаччина, Іспанія, Італія, Румунія.
Група B: Чехія, Англія, Німеччина, Словенія.
Група C: Португалія, Франція, Польща, Грузія.
Група D: Фінляндія, Нідерланди, Україна, Данія.
Фото: УАФ
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