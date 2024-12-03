Збірна України дізналась суперників на молодіжному Євро-2025

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

За підсумками жеребкування, молодіжна збірна України потрапили до групи D, де зустрінеться з Фінляндією, Нідерландами та Данією.

Фінальний турнір Євро-2025 (U-21) проходитиме з 11-го до 28 червня 2025 року у восьми містах Словаччини (Братислава, Трнава, Дунайська Стреда, Кошиці, Жиліна, Тренчин, Нітра, Пряшів).

По дві найсильніші команди кожного квартету вийдуть до чвертьфіналу.

Євро-2025 (U-21)

Груповий раунд

Група A: Словаччина, Іспанія, Італія, Румунія.

Група B: Чехія, Англія, Німеччина, Словенія.

Група C: Португалія, Франція, Польща, Грузія.

Група D: Фінляндія, Нідерланди, Україна, Данія.

Фото: УАФ