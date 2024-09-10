Український футболіст Шеліхов переплив Тису заради трансферу в Білорусь, - ЗМІ
Український голкіпер Денис Шеліхов переплив річку Тиса, щоб перейти в білоруську "Славію-Мозир"
Про це пише Sport-express.ua.
За інформацією джерела, Денис Шеліхов ретельно готувався до втечі з України через Тису і впродовж двох місяців ходив на річку тренуватися плавати з ластами.
У результаті воротарю вдалось незаконно покинути Україну та працевлаштуватись у команді "Славія-Мозир" у Білорусі.
Журналіст Sport-express.ua Андрій Піскун звʼязався з футболістом Денисом Шеліховим щодо ситуації:
Шеліхов: Ну, це ваші здогадки й припущення тих хлопців, що вам сказали, ось вони краще знають, тому нехай вам і розповідають. Вам що, більше нічого говорити або писати про український футбол???
Журналіст: Так розкажіть, як було насправді. Ваше мовчання будемо сприймати як те, що ви погоджуєтеся з цією інформацією і вам немає чого відповісти.
Шеліхов: Ти хто – прокурор, такі питання ставити?! Спитай у прикордонної служби.
Журналіст: Ставити питання – моя робота. Ви перепливали Тису?
Шеліхов: Ти мені такі питання не став, зрозумів? Ти мені ніхто, щоб такі питання ставити!
Журналіст: Як ви перетнули державний кордон?
Шеліхов: Ще раз. Хто ти такий, щоб ставити мені такі питання?!
Журналіст: Я – український журналіст.
Шеліхов: Так займайся футболом в Україні, чого ти мені взагалі такі питання ставиш?
Фото: Дніпро
Сайт Transfermarkt підтвердив інформацію про перехід Дениса Шеліхова у Білорусь. Контракт нібито підписали 9 вересня.
- В Україні Шеліхов відомий грою за "ВПК-Агро", "Дніпро", "Волинь", "Миколаїв", "Металіст 1925", ЛНЗ, а також за грузинський "Сабуртало", білоруські "Луч" та "Іслоч".
- Останньою командою Шеліхова була сумська "Вікторія".
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