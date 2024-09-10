Український футболіст Шеліхов переплив Тису заради трансферу в Білорусь, - ЗМІ

Про це пише Sport-express.ua.

За інформацією джерела, Денис Шеліхов ретельно готувався до втечі з України через Тису і впродовж двох місяців ходив на річку тренуватися плавати з ластами.

У результаті воротарю вдалось незаконно покинути Україну та працевлаштуватись у команді "Славія-Мозир" у Білорусі.

Журналіст Sport-express.ua Андрій Піскун звʼязався з футболістом Денисом Шеліховим щодо ситуації:

Шеліхов: Ну, це ваші здогадки й припущення тих хлопців, що вам сказали, ось вони краще знають, тому нехай вам і розповідають. Вам що, більше нічого говорити або писати про український футбол???

Журналіст: Так розкажіть, як було насправді. Ваше мовчання будемо сприймати як те, що ви погоджуєтеся з цією інформацією і вам немає чого відповісти.

Шеліхов: Ти хто – прокурор, такі питання ставити?! Спитай у прикордонної служби.

Журналіст: Ставити питання – моя робота. Ви перепливали Тису?

Шеліхов: Ти мені такі питання не став, зрозумів? Ти мені ніхто, щоб такі питання ставити!

Журналіст: Як ви перетнули державний кордон?

Шеліхов: Ще раз. Хто ти такий, щоб ставити мені такі питання?!

Журналіст: Я – український журналіст.

Шеліхов: Так займайся футболом в Україні, чого ти мені взагалі такі питання ставиш?

Фото: Дніпро

Сайт Transfermarkt підтвердив інформацію про перехід Дениса Шеліхова у Білорусь. Контракт нібито підписали 9 вересня.