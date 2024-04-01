Український голкіпер Лунін зіграв 11-й у сезоні "сухий" матч за "Реал"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Андрій Лунін вийшов у стартовому складі "Реалу" в матчі 30-го туру чемпіонату Іспанії проти "Атлетика" та допоміг своїй команді перемогти з рахунком 2:0. Для українця цей матч став 11-м "сухим" у нинішньому сезоні.

"Реал" вийшов уперед на 8-й хвилині, коли забив Родріго. На 73-й хвилині бразилець зробив дубль та встановив підсумковий результат - 2:0.

Мадридці набрали 75 очок та зберегли відрив у 8 пунктів від найближчого переслідувача - "Барселони". "Жирона" має 65 балів та йде третьою.

Чемпіонат Іспанії

30-й тур

31 березня

"Реал" - "Атлетик" 2:0

Голи: Родріго, 8, 73