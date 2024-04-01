Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Футбол Український голкіпер Лунін зіграв 11-й у сезоні "сухий" матч за "Реал"

Український голкіпер Лунін зіграв 11-й у сезоні "сухий" матч за "Реал"

1 квітня, 2024 понедiлок
05:20
Футбол Андрій Лунін

Український голкіпер Андрій Лунін провів 11-ту в сезоні гру на нуль за мадридський "Реал"

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Андрій Лунін вийшов у стартовому складі "Реалу" в матчі 30-го туру чемпіонату Іспанії проти "Атлетика" та допоміг своїй команді перемогти з рахунком 2:0. Для українця цей матч став 11-м "сухим" у нинішньому сезоні.  

"Реал" вийшов уперед на 8-й хвилині, коли забив Родріго. На 73-й хвилині бразилець зробив дубль та встановив підсумковий результат - 2:0.  

Мадридці набрали 75 очок та зберегли відрив у 8 пунктів від найближчого переслідувача - "Барселони". "Жирона" має 65 балів та йде третьою. 

Чемпіонат Іспанії

30-й тур

31 березня 

"Реал" - "Атлетик" 2:0

Голи: Родріго, 8, 73


 
Теги:
Спорт
Реал
Андрій Лунін
Ла Ліга
Читайте також:
Віталій Кличко
30 березня, 2024 субота
Мер Києва Віталій Кличко оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік
Вибух
31 березня, 2024 неділя
Росіяни вдарили по Харкову та області вдень 31 березня: 5 людей поранено
На фото втрати окупантів
31 березня, 2024 неділя
ЗСУ за добу ліквідували 650 військових і понад 170 одиниць техніки та зброї армії РФ, - Генштаб
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.92
    Купівля 38.92
    Продаж 39.45
  • EUR
    Купівля 42.07
    Продаж 42.85
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
1 квітня
00:56
НАТО
"Україна зробить значний внесок у нашу безпеку": країни Балтії закликають НАТО дати Україні чіткий шлях до членства
00:03
NaVi стала чемпіоном світу з Conter Strike 2
Українська команда NaVi стала чемпіоном світу з Counter-Strike 2
2024, неділя
31 березня
23:55
Ексклюзив
Порошенко
"Вважаю злочином, що побудовою фортифікацій ми не займалися весь цей час", - Порошенко
23:50
Весна у Києві
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, яку погоду чекати 1 квітня
23:32
Посол США в Україні Бріджит Брінк
У другу річницю визволення Бучі я побачила надію, незламний дух і стійкість України, - посол США Брінк
23:28
КДБ Білорусі
КДБ Білорусі заявив про нейтралізацію "агентів спецслужб України"
23:20
Ракетоносій "калібрів"
Росія могла накопичити від 245 до 285 "калібрів", - Defense Express
23:19
Ексклюзив
Порошенко
Порошенко інвестував перші 150 млн грн у науково-дослідні розробки сучасного засобу РЕБ
23:12
Очільник РПЦ Гундяєв (Кирило) та Путін
Священикам РПЦ наказали щодня молитися про "перемогу" над Україною: є документ
22:56
Донеччина
Росія 31 березня атакувала на Донеччині Красногорівку, Курахове та Новоселидівку: 5 постраждалих, серед них підліток
22:53
Оновлено
Харків, ілюстративне фото
Росіяни ввечері вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова
22:28
на фото: Майк Джонсон
Допомога Україні від США: Джонсон пообіцяв голосування після великодніх канікул
22:26
Віктор Медведчук
Мережа Медведчука могла фінансувати й угорських політиків, - газета Népszava
22:04
МДУ, московський держ університет
У Росії відрахували студента МДУ, який назвав мережу Wi-Fi "Slava Ukraine!", - росЗМІ
21:52
корабель рф
"Чорноморський флот РФ продовжує страждати": Міноборони показало результати ударів по ворожих кораблях за березень
21:52
Ексклюзив
Микола Княжицький
"Дані можуть опинитися у ФСБ": Княжицький про важливість відрегулювання соцмереж в Україні
21:33
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
Більшість росіян повірила в те, що Україна стоїть за терактом у "Крокус Сіті Холі" під Москвою, - FT
21:32
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 31 березня: скільки коштує долар, євро та злотий
21:12
Оновлено
Василь Малюк
Теракт у московському "Крокусі": РФ офіційно звинуватила голову СБУ Малюка
21:06
Оновлено
Андрій Ярмоленко (ліворуч), Динамо - Ворскла
"Динамо" розтрощило "Ворсклу": результати та розклад матчів 22-го туру УПЛ
21:06
Бєлгород
Окупанти за 2 тижні "загубили" 14 авіабомб над Білгородщиною, - росЗМІ
20:51
Максим Кузьмінов
Вистрелили 6 разів та переїхали автівкою: NYT розповіла деталі вбивства російського пілота-перебіжчика Кузьмінова в Іспанії
20:45
Огляд
війна з росією нафта безпілотник
Снаряди РСЗВ Vampire над Білгородщиною, атака на Новочеркаську ДРЕС та пожежа на теплоелектростанції: де в росіян вибухало та палало цього тижня
20:27
ЗСУ
Протягом доби ворог 16 разів намагався прорвати оборону ЗСУ на Новопавлівському напрямку та 23 рази - на ще п'яти
20:19
Огляд
Чому США співпрацюють з Росією в космосі та запускають спільні місії на МКС. Пояснюємо
20:17
на фото: генерал-лейтенант Олександр Павлюк
Зробили все щоб уникнути раптової появи противника: як ЗСУ покращили оборону Києва
20:05
OPINION
Галина Пагутяк
"Ви вже там, а ми ще тут"
19:33
Ексклюзив
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
Якщо ЗСУ відійдуть з Часового Яру, то залишать за ним вогневий контроль, - генерал Маломуж
18:58
Почесна відзнака "Місто - герой України"
Ірпінь і Гостомель отримали відзнаки "Місто-герой"
18:54
Оновлено
Вибух
Росіяни вдарили по Харкову та області вдень 31 березня: 5 людей поранено
18:43
Сербія
При в'їзді із Хорватії до Сербії затримали українця з великою сумою готівки: підозрюють у відмиванні коштів
18:30
Огляд
ЗРК Crotale
"Все в одному": що відомо про французький ЗРК Crotale, призначений для знищення літаків, гелікоптерів, крилатих ракет і дронів
18:15
ФСБ перед штурмом квартири в Каспійську (31 березня 2024 року, Дагестан)
У двох містах Дагестану зі стріляниною викрили збройне підпілля
18:11
Туреччина
На виборчій дільниці у Туреччині сталась стрілянина: 1 чоловік загинув і 12 людей отримали поранення
18:05
OPINION
Карл Волох
НАТО не реагуватиме на громадянські конфлікти своїх членів
18:04
Буча
За два роки в Бучі оселилися понад 11 тисяч переселенців зі сходу та півдня
17:49
Інтерв’ю
Олекса Новаківський
Олекса Новаківський - повернення імені великого українського художника світового класу. Розмова із правнучкою митця
17:47
Протести проти судової реформи ізраїльського уряду в Єрусалимі
У Ізраїлі поновилися масові акції протестів: мітингувальники вимагають відставки Нетаньягу
17:23
Інтерв’ю
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
Вигоду від теракту в Москві отримали тільки спецслужби Росії, - генерал Мусаєв
17:20
Ексклюзив
Ціни на пальне АЗС
Підвищення акцизів на пальне є неприпустимим, - Южаніна
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV