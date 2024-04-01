Український голкіпер Лунін зіграв 11-й у сезоні "сухий" матч за "Реал"
Український голкіпер Андрій Лунін провів 11-ту в сезоні гру на нуль за мадридський "Реал"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Андрій Лунін вийшов у стартовому складі "Реалу" в матчі 30-го туру чемпіонату Іспанії проти "Атлетика" та допоміг своїй команді перемогти з рахунком 2:0. Для українця цей матч став 11-м "сухим" у нинішньому сезоні.
"Реал" вийшов уперед на 8-й хвилині, коли забив Родріго. На 73-й хвилині бразилець зробив дубль та встановив підсумковий результат - 2:0.
Мадридці набрали 75 очок та зберегли відрив у 8 пунктів від найближчого переслідувача - "Барселони". "Жирона" має 65 балів та йде третьою.
Чемпіонат Іспанії
30-й тур
31 березня
"Реал" - "Атлетик" 2:0
Голи: Родріго, 8, 73
- 29 березня стало відомо, що Андрій Лунін найближчим часом хоче продовжити контракт з "Реалом".
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