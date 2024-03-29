Лунін після нової травми Куртуа прийняв рішення щодо свого майбутнього в "Реалі"
Голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін хоче продовжити угоду з мадридським клубом найближчим часом
Про це повідомляє Relevo.
За інформацією джерела, "Реал" і Андрій Лунін демонструють повну готовність досягти згоди щодо продовження контракту. Конкретні переговори йдуть лише кілька тижнів, проте все йде до того, що сторони швидко приймуть позитивне рішення.
Контракт Андрій Луніна закінчується влітку 2025 року. У "Реалі" хочуть підписати нову угоду ще на сезон.
- Загалом на рахунку 25-річного Андрія Луніна у нинішньому сезоні 23 матчі за "Реал". Українець пропустив 19 голів та у 10 іграх залишив свої ворота недоторканими.
- У вівторок, 19 березня, воротар мадридського "Реалу" Тібо Куртуа отримав нову травму - зірковий конкурент вибув до кінця сезону.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.92 Купівля 38.92Продаж 39.45
- EUR Купівля 42.08Продаж 42.84
- Актуальне
- Важливе