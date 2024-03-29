Лунін після нової травми Куртуа прийняв рішення щодо свого майбутнього в "Реалі"

Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, "Реал" і Андрій Лунін демонструють повну готовність досягти згоди щодо продовження контракту. Конкретні переговори йдуть лише кілька тижнів, проте все йде до того, що сторони швидко приймуть позитивне рішення.

Контракт Андрій Луніна закінчується влітку 2025 року. У "Реалі" хочуть підписати нову угоду ще на сезон.