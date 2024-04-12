Українця визнали найкращим футболістом місяця в клубі АПЛ
Найкращим гравцем англійського "Борнмута" у березні визнаний український захисник Ілля Забарний
Про це повідомляє офіційний сайт "Борнмута".
У березні "Борнмут" провів 4 матчі, в яких здобув 3 перемоги та раз зіграв внічию. Українець Ілля Забарний є постійним гравцем основного складу.
У матчі проти "Лутона" (4:3) український центральний захисник відзначився дебютним забитим м'ячем.
Під час голосування Забарний випередив Домініка Соланке, Антуана Семеньйо та Льюїса Кука.
- У 2023 році "Борнмут" заплатив "Динамо" 22,7 млн євро за трансфер Іллі Забарного.
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