Українця визнали найкращим футболістом місяця в клубі АПЛ

Про це повідомляє офіційний сайт "Борнмута".

У березні "Борнмут" провів 4 матчі, в яких здобув 3 перемоги та раз зіграв внічию. Українець Ілля Забарний є постійним гравцем основного складу.

У матчі проти "Лутона" (4:3) український центральний захисник відзначився дебютним забитим м'ячем.

Під час голосування Забарний випередив Домініка Соланке, Антуана Семеньйо та Льюїса Кука.