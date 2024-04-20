УПЛ: "Кривбас" обіграв "Чорноморець". Розклад і результати всіх матчів 25-го туру
У суботу, 20 квітня, стартував 25-й тур чемпіонату України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Трансляції більшості матчів відбудуться на UPL.tv. Вони доступні на OTT-платформах sweet.tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, Setanta Sports, youtv, VOLIA та Ланет.TV.
Українська Прем'єр-ліга
25-й тур
20 квітня
"Чорноморець" - "Кривбас" 1:2
Голи: Брагару, 44 - Луньов, 47, Бандейра, 72
"Ворскла" - "Колос" 0:2
Голи: Безбородько, 53, Велетень, 87
21 квітня
13:00 "Верес" - "Дніпро-1"
15:30 "Олександрія" - ЛНЗ
18:00 "Динамо" - "Полісся"
22 квітня
13:00 "Минай" - "Рух"
15:30 "Металіст 1925" - "Оболонь"
18:00 "Шахтар" - "Зоря"
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