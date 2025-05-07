УПЛ: "Кривбас" розгромив "Лівий Берег" у дограванні матчу 21-го туру
У середу, 7 травня, у дограванні матчу 21-го туру Української Прем'єр-ліги 2024/25, "Кривбас" з рахунком 4:0 здолав "Лівий Берег"
Про це повідомила Українська Прем'єр-ліга.
Матч розпочався о 13:00 на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі.
Поєдинок і "Кривбасом" і "Лівим берегом" мав відбутися ще 15 березня, але тоді його перервали на другій хвилині через повітряну тривогу.
Завдяки цій перемозі "Кривбас" приєднався до боротьби за четверте місце в таблиці та вихід у єврокубки.
Чемпіонат України
Догравання матчу 21-го туру
7 травня
"Кривбас" – "Лівий берег" 4:0
Голи: Кузик (27), Твердохліб (47, 90), Соса (69).
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