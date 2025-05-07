УПЛ: "Кривбас" розгромив "Лівий Берег" у дограванні матчу 21-го туру

Про це повідомила Українська Прем'єр-ліга.

Матч розпочався о 13:00 на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі.

Поєдинок і "Кривбасом" і "Лівим берегом" мав відбутися ще 15 березня, але тоді його перервали на другій хвилині через повітряну тривогу.

Завдяки цій перемозі "Кривбас" приєднався до боротьби за четверте місце в таблиці та вихід у єврокубки.

Чемпіонат України

Догравання матчу 21-го туру

7 травня

"Кривбас" – "Лівий берег" 4:0

Голи: Кузик (27), Твердохліб (47, 90), Соса (69).