УПЛ: розклад і результати усіх матчів 4-го туру
У суботу, 24 серпня, стартує 4-й тур чемпіонату України з футболу сезону 2024/25
Про це повідомив офіційний сайт УПЛ.
Трансляції всіх матчів доступні на UPL.TV.
Українська Премʼєр-ліга
4-й тур
24 серпня
13:00 "Олександрія" - "Шахтар"
25 серпня
13:00 "Полісся" - "Оболонь"
15:30 "Рух" - "Зоря"
18:00 "Кривбас" - "Інгулець"
26 серпня
13:00 "ЛНЗ Черкаси" - "Карпати"
15:30 "Лівий Берег" - "Чорноморець"
18:00 "Колос" - "Верес"
18/25 вересня
"Динамо" - "Ворскла" (Перенесений матч)
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