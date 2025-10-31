УПЛ: "Шахтар" приймає "Динамо", розклад матчів та трансляцій 11-го туру
В 11-му турі чемпіонату України з футболу "Шахтар" вдруге з тиждень грає з "Динамо", "Полісся" зустрічається з "Металістом 1925", а "ЛНЗ Черкаси" - з "Карпатами"
Про це повідомляє Українська Прем'єр-ліга.
2 листопада у Львові "Динамо" та "Шахтар" зустрінуться вдруге за тиждень. 29 жовтня у Києві у 1/8 фіналу Кубка України динамівці здолали "гірників" з рахунком 2:1. Перед зустріччю в УПЛ "Шахтар" з 21 очком очолює турніру таблицю, а команда Олександра Шовковського відстає на 1 пункт та ділить другу-третю позицію з "ЛНЗ Черкаси".
Наживо усі матчі чемпіонату України показує телеканал УПЛ.ТБ, трансляція якого доступна в етері найбільших OTT-платформ.
Чемпіонат України
11-й тур
31 жовтня
18:00 "Кудрівка" - "Оболонь"
1 листопада
13:00 "Кривбас" - "Полтава"
15:30 "Колос" - "Олександрія"
18:00 "Епіцентр" - "Верес"
2 листопада
15:30 "Зоря" - "Рух"
18:00 "Шахтар" - "Динамо"
3 листопада
15:30 "ЛНЗ Черкаси" - "Карпати"
18:00 "Полісся" - "Металіст 1925"
- 29 жовтня "Динамо" перемогло "Шахтар" та вийшло до чвертьфіналу Кубка України.
