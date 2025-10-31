УПЛ: "Шахтар" приймає "Динамо", розклад матчів та трансляцій 11-го туру

Про це повідомляє Українська Прем'єр-ліга.

2 листопада у Львові "Динамо" та "Шахтар" зустрінуться вдруге за тиждень. 29 жовтня у Києві у 1/8 фіналу Кубка України динамівці здолали "гірників" з рахунком 2:1. Перед зустріччю в УПЛ "Шахтар" з 21 очком очолює турніру таблицю, а команда Олександра Шовковського відстає на 1 пункт та ділить другу-третю позицію з "ЛНЗ Черкаси".

Наживо усі матчі чемпіонату України показує телеканал УПЛ.ТБ, трансляція якого доступна в етері найбільших OTT-платформ.

Чемпіонат України

11-й тур

31 жовтня

18:00 "Кудрівка" - "Оболонь"

1 листопада

13:00 "Кривбас" - "Полтава"

15:30 "Колос" - "Олександрія"

18:00 "Епіцентр" - "Верес"

2 листопада

15:30 "Зоря" - "Рух"

18:00 "Шахтар" - "Динамо"

3 листопада

15:30 "ЛНЗ Черкаси" - "Карпати"

18:00 "Полісся" - "Металіст 1925"