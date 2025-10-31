Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Футбол УПЛ: "Шахтар" приймає "Динамо", розклад матчів та трансляцій 11-го туру

УПЛ: "Шахтар" приймає "Динамо", розклад матчів та трансляцій 11-го туру

Дмитро Марценишин
31 жовтня, 2025 п'ятниця
10:54
Футбол Олександр Караваєв (праворуч), "Динамо" - "Шахтар"

В 11-му турі чемпіонату України з футболу "Шахтар" вдруге з тиждень грає з "Динамо", "Полісся" зустрічається з "Металістом 1925", а "ЛНЗ Черкаси" - з "Карпатами"

Зміст

Про це повідомляє Українська Прем'єр-ліга.    

2 листопада у Львові "Динамо" та "Шахтар" зустрінуться вдруге за тиждень. 29 жовтня у Києві у 1/8 фіналу Кубка України динамівці здолали "гірників" з рахунком 2:1. Перед зустріччю в УПЛ "Шахтар" з 21 очком очолює турніру таблицю, а команда Олександра Шовковського відстає на 1 пункт та ділить другу-третю позицію з "ЛНЗ Черкаси". 

Наживо усі матчі чемпіонату України показує телеканал УПЛ.ТБ, трансляція якого доступна в етері найбільших OTT-платформ. 

Чемпіонат України

11-й тур

31 жовтня

18:00 "Кудрівка" - "Оболонь" 

1 листопада

13:00 "Кривбас" - "Полтава" 

15:30 "Колос" - "Олександрія" 

18:00 "Епіцентр" - "Верес" 

2 листопада

15:30 "Зоря" - "Рух" 

18:00 "Шахтар" - "Динамо"

3 листопада

15:30 "ЛНЗ Черкаси" - "Карпати"

18:00 "Полісся" - "Металіст 1925" 

Теги:
Новини
Спорт
Динамо Київ
Шахтар
ФК Карпати
УПЛ
Чемпіонат України
Зоря
Оболонь
Олександрія
ФК Рух
Результати футбольних матчів
ФК Верес
ФК Колос
ФК Полісся
Читайте також:
Дим над греблею Білгородського водосховища (РФ) після ударів ЗСУ
Автор Євген Козярін
28 жовтня, 2025 вiвторок
Удар ЗСУ по греблі Білгородського водосховища створить проблеми для логістики РФ, - військовий експерт Селезньов
Автор Микола Княжицький
30 жовтня, 2025 четвер
Ідеальна ситуація для Китаю — щоб війна в Україні закінчилась
Костянтин Жеваго
Автор
29 жовтня, 2025 середа
Апеляційний суд міста Париж відмовив НАБУ та САП в екстрадиції Костянтина Жеваго з Французької Республіки
Київ
+10.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.66
    Купівля 41.66
    Продаж 42.13
  • EUR
    Купівля 48.25
    Продаж 48.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
31 жовтня
12:18
Білий Дім
Після вбивства Кірка посадовці адміністрації Трампа переїжджають у службове житло на військових базах, - The Atlantic
12:18
Єврокомісія
Єврокомісія може подати до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину через заборону імпорту українського зерна
12:06
Південноукраїнська АЕС
РФ пошкодила критично важливі для ядерної безпеки України підстанції, - МАГАТЕ
12:04
OPINION
Злочини проти військових: чому не реагує президент?
11:51
"Зіркотека"
Зашкварні історії та ексклюзиви: В Україні запустився новий YouTube-канал про шоу-бізнес "Зіркотека"
11:49
Ексклюзив
Кремль москва
Через 2 роки на економіку РФ чекають колапсоїдні явища, - економіст Устенко
11:32
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росія атакувала Україну ракетою, яку розробили, знехтувавши договором зі США, а Єврокомісія може подати до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину через блокування імпорту української сільгосппродукції. Акценти світових ЗМІ 31 жовтня
11:27
Аналітика
EDIP
Європейський оборонний ривок: що означає EDIP і де тут шанс для України
11:21
крилата ракета 9М729 у військовому парку "Патріот" під Москвою, січень 2019 року
Росія б'є по Україні ракетою, розробка якої змусила Трампа вийти з ядерного договору у 2019 році, - Сибіга
11:21
Оновлено
знеструмлення, ситуація в енергосистемі, ДТЕК, Укренерго
В усіх регіонах діють графіки відключення світла: ситуація в енергосистемі 31 жовтня
11:19
Оновлено
Росіяни атакували БПЛА багатоповерхівку та залізничне депо в Сумах, на Одещині під ударом були енергооб’єкти
10:47
Оновлено
Вибух в сортувальному центрі Укрпошти у Києві
Вибух у сортувальному центрі Укрпошти в Києві: поліція затримала відправника посилки
10:27
Ексклюзив
Чернігівська ТЕЦ
Відпрацьовуються різні сценарії на випадок відключень світла та тепла, - радник голови Чернігівської ОВА
10:22
окупанти, оркі, російські солдати
Росіяни просунулись у Покровську, - DeepState
10:02
OPINION
Справа Кудрицького: "Голову геть!" – кричить Червона королева
09:59
Ексклюзив
Путін в Кремлі
Військовий оглядач Попович пояснив, навіщо Путін запропонував тимчасове припинення вогню в районі Покровська
09:55
Погода, осінь
"Подарує українцям справжнє тепло та навіть із сонечком": Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в перших числах листопада
09:50
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 31 жовтня: гривня зміцнилася щодо євро та долара
09:30
зуістріч Трампа і Путіна на Алясці
США скасували саміт Трампа й Путіна в Будапешті після надісланого Росією листа з жорсткими вимогами щодо України, - FT
09:23
вогонь, полум'я, пожежа
У РФ поскаржилися на атаку БПЛА: в Орлі після падіння уламків на території ТЕЦ – проблеми із електрикою
09:23
Ексклюзив
ТЦК вручають повістку
"Це сталося у так званій буферній зоні": речник Полтавського обласного ТЦК про стрілянину у Кременчуцькому центрі комплектування
08:30
Олексій Лень
Український баскетболіст перейшов з НБА до мадридського "Реалу"
08:20
Дональд Трамп та Меланія Трамп на Геловін у Білому домі
Трамп із першою леді влаштували на Геловін вечірку в Білому домі. У США обурилися, що вона відбувається на тлі шатдауну
08:19
OPINION
Зеленський сьогодні повторює дії Януковича 2013 року
08:17
Оновлено
Генштаб, війна, фронт, ЗСУ, Сили оборони
Протягом доби на фронті відбулося 132 бої: найгарніше на Покровському напрямку
08:11
Ексклюзив
Карта бойових дій за 18-25 жовтня
"На більшість позицій треба заходити пішки": у 59 ОШБр прокоментували логістику на Покровському напрямку
08:06
OPINION
Навіщо Путін бреше про оточення в Купʼянську і Покровську?
07:45
Огляд
Його бомба вбила царя і змінила історію: 172 роки від народження піонера реактивної ери Миколи Кибальчича
07:31
Огляд
Пережив три століття й зникнення Січі: 222 роки тому не стало останнього кошового Петра Калнишевського
07:00
Ексклюзив
"Україні і так вистачає чортів, що лізуть зі сходу", – отець-блогер Філюк про ставлення церкви до Геловіну
06:52
На фото втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 970 військових, 39 артсистем і 5 танків
06:37
Барселонська Саграда Фамілія стала найвищим храмом у світі
05:46
Ford, форд
Ford відкликає понад 227 тис. автомобілів у США через проблеми з лобовим склом та сидіннями
05:31
Латвія
Латвійський Сейм проголосував за вихід з конвенції, що захищає жінок
01:39
Дональд Трамп
Трамп встановив найменший щорічний ліміт 7500 біженців для в'їзду до США - АР
01:13
Ізраїльтяни
Підліток загинув під час ультраортодоксального протесту в Єрусалимі
2025, четвер
30 жовтня
23:54
Реджеп Таїп Ердоган
Ердоган звинуватив Німеччину в ігноруванні "геноциду" Ізраїлю у Газі
23:17
Дмитро Лубінець
Омбудсман закликав ТЦК і громадян не порушувати закон
22:29
Екскомандира київського "Беркуту" заочно засудили до 10 років за ґратами
22:11
На фото: принц Ендрю
Король Британії Чарльз III позбавив свого брата Ендрю титулів через зв'язки з Епштейном
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV