УПЛ: який вигляд має турнірна таблиця після 5-го туру
Після 5-го туру Української Премʼєр-ліги львівські "Карпати" це єдина команда, яка поки не здобула жодної перемоги
Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.
У 5-му турі УПЛ "Динамо" та "Оболонь" зіграли внічию (2:2) у київському дербі. "Шахтар" втратив очки з харківським "Металістом 1925" (1:1), а житомирське "Полісся" перемогло "Кривбас" (1:0).
"Динамо", "Колос" та "Шахтар" залишаються командами, які поки жодного разу не програвали. Щоправда "гірники" перебувають на третій позиції з 11 балами, у лідерів таблиці - по 13.
На трьох останніх позиціях - "Рух", "Олександрія" та "Епіцентр" - у них по 3 бали. По 4 очки у львівських "Карпат" і "Полтави".
Турнірна таблиця після 5-го туру
фото: УПЛ
