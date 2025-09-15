УПЛ: який вигляд має турнірна таблиця після 5-го туру

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

У 5-му турі УПЛ "Динамо" та "Оболонь" зіграли внічию (2:2) у київському дербі. "Шахтар" втратив очки з харківським "Металістом 1925" (1:1), а житомирське "Полісся" перемогло "Кривбас" (1:0).

"Динамо", "Колос" та "Шахтар" залишаються командами, які поки жодного разу не програвали. Щоправда "гірники" перебувають на третій позиції з 11 балами, у лідерів таблиці - по 13.

На трьох останніх позиціях - "Рух", "Олександрія" та "Епіцентр" - у них по 3 бали. По 4 очки у львівських "Карпат" і "Полтави".

Турнірна таблиця після 5-го туру

фото: УПЛ