"Військком сказав купити чотири пікапи, щоб мене відпустили": ексфутболіст "Зорі" розповів, як його мобілізували

Про це повідомляє "Український футбол".

"20 червня я приїхав до Одеси з Києва підписувати контракт із клубом "Реал Фарма". До мене просто на вулиці підійшли представники ТЦК і культурно попросили проїхати з ними до військкомату, а звідти мене вже не випустили. Я пройшов медкомісію і за два дні мене відправили в "учебку". Я не дійшов кілометр до стадіону, коли мене забрали", - каже Микола Стеценко.

За словами вихованця "Зорі", у ТЦК йому пропонували "відкупитись".

"Представники "Реал Фарми" хотіли мені допомогти і переконати ТЦК, що я принесу більше користі, граючи у футбол, тим паче я навіть не служив. Але військком Малиновського РТЦК В’ячеслав Кушнеров, якого потім спіймали на хабарях і через місяць звільнили, поставив фантастичну умову. Він сказав купити чотири пікапи і тоді мене відпустять. Вони коштують понад $20 тис. Така сума була непідйомною для мене і клубу. У мене був на руках контракт із "Чайкою", але це теж не допомогло, броні в клубу немає. Ось так я опинився на службі", - заявив Стеценко.

Після цього, як розповів футболіст, він пробув 5 тижнів у навчальному центрі на Київщині, а згодом став морським піхотинцем.

"Згодом перевівся до свого друга в 66-й окремий Артилерійський дивізіон, 406-та бригада, де і служу донині. Мені дуже пощастило, що я потрапив не в штурмову групу. Там набагато жорсткіше. Були під Авдіївкою, а зараз на Запорізькому напрямку, недалеко від Роботиного", - зізнався Микола Стеценко.

У своїй футбольній кар'єрі 28-річний Микола Стеценко встиг пограти за луганську "Зорю", "Барсу" Суми, "Чайку" та інші команди.

Хто такий В'ячеслав Кушнеров

У жовтні 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що начальник Одеського районного територіального центру комплектування В'ячеслав Кушнеров міг незаконно збагатитися на майже 47 млн грн.

Сім'я колишнього військкома придбала нерухомість і автомобілі, не маючи на те достатніх офіційних доходів.