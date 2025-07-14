Володар "Золотого м'яча" Модріч у 39 років перейшов до "Мілану"
У понеділок, 14 липня, хорватський футболіст Лука Модріч перейшов з іспанського "Реалу" до італійського "Мілану"
Про це повідомляє "Мілан" у мережі X.
" У футбольній Ла Скала - новий маестро", - йдеться у пості з фото Модріча у формі міланців.
Хорват уклав з італійським клубом контракт на один рік із можливістю продовження ще на сезон. Хавбек виступатиме за "Мілан" під номером 14.
39-річний хорватський півзахисник перейшов до італійського клубу на правах вільного агента. Термін дії його контракту з "Реалом" збіг після закінчення клубного чемпіонату світу, де мадридці дійшли до півфіналу.
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У минулому сезоні Модріч зіграв за "Реал" 63 матчі в усіх турнірах, забив 4 голи та віддав 9 результативних передач. Хавбек виступав за іспанський клуб із 2012 року, 6 разів вигравав з ним Лігу чемпіонів і став чотириразовим чемпіоном Іспанії. Також він грав за хорватські "Динамо", "Інтер", боснійський "Зріньські" та англійський "Тоттенгем". За збірну Хорватії хавбек провів 188 матчів та забив 28 м'ячів. У 2018 році став із нею віцечемпіоном світу, а у 2022 році - бронзовим призером ЧС. У 2018 році Лука Модріч здобув найпрестижнішу індивідуальну нагороду світового футболу - "Золотий м'яч".
- 7 липня головний тренер "Мілану" Массіміліано Аллегрі підтвердив, що Лука Модріч після клубного чемпіонату світу перейде до італійського клубу.
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