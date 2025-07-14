Володар "Золотого м'яча" Модріч у 39 років перейшов до "Мілану"

Про це повідомляє "Мілан" у мережі X.

" У футбольній Ла Скала - новий маестро", - йдеться у пості з фото Модріча у формі міланців.

Хорват уклав з італійським клубом контракт на один рік із можливістю продовження ще на сезон. Хавбек виступатиме за "Мілан" під номером 14.

39-річний хорватський півзахисник перейшов до італійського клубу на правах вільного агента. Термін дії його контракту з "Реалом" збіг після закінчення клубного чемпіонату світу, де мадридці дійшли до півфіналу.

La Scala del Calcio has a new maestro ???? #WelcomeModrić — AC Milan (@acmilan) July 14, 2025

Читайте також: "Челсі" виграв реформований клубний ЧС, а Свьонтек та Сіннер перемогли на Вімблдоні. Головні новини світового спорту за тиждень

У минулому сезоні Модріч зіграв за "Реал" 63 матчі в усіх турнірах, забив 4 голи та віддав 9 результативних передач. Хавбек виступав за іспанський клуб із 2012 року, 6 разів вигравав з ним Лігу чемпіонів і став чотириразовим чемпіоном Іспанії. Також він грав за хорватські "Динамо", "Інтер", боснійський "Зріньські" та англійський "Тоттенгем". За збірну Хорватії хавбек провів 188 матчів та забив 28 м'ячів. У 2018 році став із нею віцечемпіоном світу, а у 2022 році - бронзовим призером ЧС. У 2018 році Лука Модріч здобув найпрестижнішу індивідуальну нагороду світового футболу - "Золотий м'яч".